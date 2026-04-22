La confesión de Farro sobre la infidelidad que terminó con su matrimonio: "Lo engañé con uno que me golpeaba"

La uruguaya Mónica Farro volvió a hablar sin filtro sobre su vida personal y, en particular, sobre la infidelidad que terminó con su matrimonio con el exfutbolista Enrique Ferraro, padre de su hijo.

La vedette contó en una entrevista con Tamara Pettinato para el programa Decime algo lindo de Canal 9, donde repasó su carrera y aspectos de su vida.

Farro y Ferraro se habían casado en 1993, cuando ella tenía 17 años. La relación duró 17 años, hasta que, ya instalada en Argentina, ella inició una relación con otra persona. La situación se hizo pública cuando el programa Intrusos difundió imágenes en las que se la veía a los besos en un boliche de Carlos Paz con Jorge Luengo.

“Me pidió el divorcio, obvio”, contó sobre la reacción de su entonces marido.

Mónica Farro. Foto: Archivo. Foto: captura de pantalla de Youtube

También explicó que en ese momento en Uruguay existía el divorcio por adulterio, lo que podía implicar consecuencias económicas. Según relató, decidió dejar todo y empezar de nuevo: “Cedí la casa, el auto, todo. Me quedé con tres valijas y nunca volví a buscar nada”. También aclaró que hoy no tiene relación con el padre de su hijo.

Tras la separación, dijo que fue ella quien se encargó de la manutención del adolescente. "Hice la labor del hombre, de pasarle la manutención a mi hijo. Le tenía que pasar plata por mes hasta los 18. Arreglé así y me olvidé del problema. Mi hijo nunca fue un problema, hasta el día de hoy si necesita le voy a dar", dijo.

También aclaró que su hijo tenía 14 en ese entonces, refiriéndose a alguna de las críticas que ha recibido. "Me decían: 'Abandonaste a tu bebé'. No, no abandoné a mi bebé", dijo.

"¿Con quién lo cagaste, Mónica?", preguntó Pettinato, a lo que Farro respondió: "Lo cagué con un golpeador, uno que me golpeaba. El que las hace las paga ¿viste? Cuatro años estuve con ese, pasándola muy mal".

En la entrevista con el programa de Canal 9, Farro también repasó su llegada a Argentina de la mano de Gerardo Sofovich, su preferencia por el teatro de revista y su actualidad laboral. También se refirió a sus hábitos de entrenamiento y sus opiniones sobre figuras del espectáculo.

Sobre Carmen Barbieri dijo: "Me dio la oportunidad de brillar en las tablas, de ser una primera vedette como nunca", y también dijo que se hablan seguido y que la acompañó durante la mediática separación con Santiago Bal. Mientras que cuando fue el turno de Sol Pérez, la respuesta fue muy distinta.

Cuando la imagen de Pérez apareció en la pantalla, Farro fue contundente: "No hay nada lindo" sobre ella. La uruguaya calificó a la actual panelista de Gran Hermano como un "ser humano horrible" y pidió no seguir hablando de ella. Igualmente reveló que la enemistad habría empezado en 2020 cuando coincidieron en la obra de teatro 20 millones Carmen Barbieri, y Pérez habría querido que la echaran. "Ella quería echarme. Quería echarme y no me echó. Me la hizo pasar muy mal", agregó.