Operaron de urgencia a Mónica Farro por un percance en una de sus prótesis: "Sentía una lola como suelta"

La vedette uruguaya Mónica Farro generó preocupación en las últimas horas al contar que debió someterse a una intervención quirúrgica tras un inconveniente con su prótesis mamaria, situación que decidió compartir con sus seguidores en redes sociales.

Antes de ingresar al quirófano, Farro publicó un video en su cuenta de Instagram desde una camilla de la Clínica La Providencia, donde explicó que la operación no estaba prevista. “Estoy por entrar al quirófano en un ratito, a una cirugía que no tenía programada, pero a veces suceden cosas”, señaló.

En el mismo registro audiovisual apareció el cirujano plástico Alberto Ferriols, quien estuvo a cargo del procedimiento, y explicó el motivo de la intervención. “Vamos a reconstruir una mama. Evidentemente hubo algún golpe o traumatismo que afectó la estructura dentro de la cápsula, por lo que hay que cambiarla”, indicó.

Por su parte, Farro aclaró que la prótesis no se había dañado, sino el tejido que la contiene. “No se rompió la prótesis, sino la cápsula o el bolsillo donde va”, precisó, al tiempo que reconoció estar “nerviosa” antes de la operación.

Ya desde su domicilio y en etapa de recuperación, la vedette brindó más detalles sobre lo ocurrido. Contó que días atrás comenzó a notar una anomalía: “Sentía una lola como suelta y pensé que se me había roto la prótesis”.

[REDES] "Empecé a sentir una lola suelta": Mónica Farro debió operarse porque se le "rompió" una prótesis mamaria y se "retrotrajo el músculo". https://t.co/z3SfS6013p pic.twitter.com/xHIGtvt0yu — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 18, 2026

Tras realizarse estudios, se confirmó que el implante estaba en buen estado, pero no así la estructura que lo sostiene. “Lo que se rompió fue el bolsillo de mi cuerpo y se retrajo el músculo”, explicó.

Farro remarcó además que la intervención no respondió a una decisión estética. “No fue una operación por placer ni por elección. Lo tuve que hacer”, subrayó.

Finalmente, indicó que transita las primeras horas de recuperación y se mostró conforme con el resultado del procedimiento. “Estoy en mi primer día de recuperación, feliz de haber estado en manos del equipo del doctor Ferriols y que haya salido todo bien”, concluyó.