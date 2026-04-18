La vuelta de Robert Downey Jr. a Marvel, Tom Cruise irreconocible, "Duna 3" y más novedades de la Cinemacon

La CinemaCon volvió a reunir a estudios de cine y dueños de salas con un objetivo concreto: mostrar con qué llenar los cines. Y esta edición, como siempre desde Las Vegas, mostró las primera imágenes de las franquicias, secuelas y apuestas fuertes que liderarán la taquilla.

Uno de los anuncios más comentados fue el de Marvel Studios, que presentó el primer adelanto de la esperada Avengers: Doomsday que se estrena el 17 de diciembre. El foco estuvo en la vuelta de Robert Downey Jr. ahora como Doctor Doom, y Chris Evans como Steve Rogers. El avance también mostró incorporaciones como los X-Men, en la apuesta del estudio para volver a la gloria.

Los estudios Paramount también fueron tendencia por el anuncio de que Top Gun 3 está en marcha, con Tom Cruise una vez más como Maverick; y una adaptación del videojuego Call of Duty, para 2028, escrita por Taylor Sheridan. También se mostraron imágenes de Heart of the Beast, con Brad Pitt como veterano de guerra en una aventura junto a su perro.

Además, el estudio anunció que mantendrá una ventana de 45 días en cines antes de pasar al streaming y, si avanza su fusión con Warner Bros., planea aumentar su producción a unas 30 películas por año.

Tom Cruise y Alejandro González Iñarritu en la presentación de "Digger". Foto: Valerie Macon/AFP fotos

Del lado de Warner Bros. Pictures, la estrategia fue mezcla de músculo industrial y nombres propios. El estudio, que regresó luego de arrasar en los Oscar gracias a Una batalla tras otra, Pecadores y La hora de la desaparición, mostró las primeras imágenes de Digger. La película que llega el 1° de octubre tiene a un Tom Cruise irreconocible bajo la dirección del mexicano Alejandro González Iñárritu. Es un título con aspiraciones en los Oscar.

“La película es salvaje, es divertida”, dijo Cruise quien fue ovacionado por la audiencia.

Iñárritu, por su parte, elogió al actor, y comentó que este papel “posiblemente puede ser el más desafiante” de su carrera.

“Sabemos que es valiente, las acrobacias, los aviones, los saltos. Pero entrar en la piel de este personaje (...) es otro tipo de valentía”, agregó.

La presentación mostró imágenes de Duna 3 (el 17 de diciembre), y tuvo en el escenario al director Denis Villeneuve, y los protagonistas de la saga: Timothée Chalamet, Zendaya y Jason Momoa

Otro realizador que combina taquilla y premios es Steven Spielberg quien llegó a la CinemaCon para mostrar El día de la revelación (10 de junio) y fue ovacionado en el Colosseum del Caesars Palace. Dijo que nunca había visto un ovni pero que filmó Encuentros cercanos del tercer tipo porque “era una gran historia para contar”.

“Ahora, 50 años después, hice El día de la revelación con más certeza de que hay más verdad que ficción en la cinta”.

También recibido con una gran ovación, el británico Christopher Nolan mostró imágenes de La Odisea (16 de julio) y explicó por qué decidió convertir en película el poema épico de Homero.

“No es una historia. Es la historia”, afirmó Nolan antes de presentar unas imágenes inéditas de Charlize Theron, quien interpreta a Calipso.

En cuanto a las franquicias, los actores Ian McKellen y Elijah Wood anunciaron su regreso al universo El Señor de los Anillos que suma a Jamie Dornan en el papel de Aragorn.

El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum,estará dirigida por Andy Serkis quien volverá a interpretar el icónico personaje del universo Tolkien, con estreno para diciembre de 2027.

También se presentó un adelanto de The Great Beyond, lo nuevo del director JJ Abrams, e imágenes de la esperada secuela de Hechizo de amor (1998) que trajo a escena a sus actrices, Nicole Kidman y Sandra Bullock.

Además, hubo una muestra de Supergirl (24 de junio), a cargo de su director, Craig Gillespie, junto a la protagonista Milly Alcock y Jason Momoa.

Otro personaje con aspiraciones de liderar la taquilla es Godzilla que presentó imágenes de Godzilla Minus Zero donde el monstruo japonés aparece cara a cara con la estatua de la Libertad.

Imagen de la película "Godzilla Minus One". Foto: Archivo.

Dirigida por Takashi Yamazaki, la producción japonesa es una secuela de Godzilla Minus One, que recaudó 116 millones de dólares, y ganó un Oscar por sus efectos visuales.

Durante cuatro días, los estudios de cine presentaron los tanques que llevan para conquistar la taquilla.

Con base en agencias.