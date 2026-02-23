La pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise que está haciendo sonar las alarmas sobre el futuro de Hollywood

Bastó un clip de 15 segundos de Tom Cruise y Brad Pitt enfrentándose a golpes en una azotea que se desmorona al atardecer para provocar una rápida indignación, y un considerable temor, en Hollywood en los últimos días.

El video, ampliamente difundido, fue creado por el director irlandés Ruairi Robinson utilizando Seedance 2.0, una potente herramienta de generación de video con inteligencia artificial propiedad de la empresa tecnológica china ByteDance. Tenía muchos de los elementos propios de una superproducción de Hollywood: amplios movimientos de cámara, coreografías de riesgo, efectos de sonido nítidos y música inquietante.

Con una consigna de dos frases y el clic de un botón, Seedance produjo un resultado sorprendentemente realista que representó una mejora drástica respecto de los videos generados previamente por inteligencia artificial, a menudo clips descuidados conocidos como “AI slop”. Fue tan convincente que generó una condena casi inmediata por parte de algunas de las principales organizaciones y compañías de Hollywood.

Rhett Reese, guionista conocido por sus películas de Deadpool, dijo en una entrevista que el video de Cruise y Pitt le provocó “un escalofrío” que le recorrió la espalda.

“Para todos los que trabajamos en la industria y hemos dedicado nuestras carreras y nuestras vidas a ella, simplemente creo que es nada menos que aterrador”, afirmó. “Puedo imaginarlo quitando empleos por todas partes”.

ByteDance lanzó Seedance 2.0 hace dos semanas, casi dos meses después de que una versión anterior no lograra suscitar indignación. Un comunicado de prensa de la compañía elogió la “precisión física, el realismo y la capacidad de control” de la herramienta actualizada, que, según indicó, resultaba adecuada para las necesidades de “escenarios creativos de nivel profesional”.

“El proceso de creación”, continuaba el comunicado, “es más natural y eficiente, lo que permite a los usuarios controlar sus creaciones como un verdadero ‘director’”.

Los usuarios acudieron de inmediato a la plataforma para generar su propio contenido. Un final alternativo de Game of Thrones se volvió viral, al igual que un video de los raperos Kendrick Lamar y Drake -conocidos por su rivalidad- haciendo las paces en The Tonight Show, y otro de Samara Morgan, la niña vengativa de las películas de terror The Ring, emergiendo de un viejo televisor para acariciar a un gato.

El propio Robinson publicó videos adicionales, incluidos uno de Pitt y Cruise luchando contra un robot, y otro de Pitt enfrentándose con espada a un “ninja zombi”.

Contraofensiva. Al mismo tiempo, Hollywood reaccionó con rapidez. Charles Rivkin, presidente y director ejecutivo de la Motion Picture Association, instó a ByteDance a “cesar inmediatamente su actividad infractora”, al afirmar en un comunicado que Seedance 2.0 había incurrido en el uso no autorizado de obras con derechos de autor a “gran escala”. Human Artistry Campaign, una coalición global que promueve el uso de la IA “con respeto por los artistas, intérpretes y creativos insustituibles”, señaló en redes sociales que las obras no autorizadas generadas por Seedance 2.0 violaban “los aspectos más básicos de la autonomía personal”.

Disney, que el año pasado, en un acuerdo histórico de mil millones de dólares aceptó permitir a los usuarios de Sora de OpenAI generar contenido en video con sus personajes, envió una carta de cese y desistimiento a ByteDance, acusándola de proporcionar a Seedance una “biblioteca pirateada” de personajes de Disney -“como si la codiciada propiedad intelectual de Disney fuera un clip art de dominio público gratuito”.

ByteDance, que también es propietaria de TikTok y ha sido valorada en 480.000 millones de dólares, dijo en un comunicado que respetaba los derechos de propiedad intelectual y que era consciente de las preocupaciones en torno a Seedance.

“Estamos tomando medidas para reforzar las salvaguardas actuales mientras trabajamos para prevenir el uso no autorizado de propiedad intelectual e imagen por parte de los usuarios”, señaló el comunicado.

Como sugiere el acuerdo del año pasado entre Disney y OpenAI, Hollywood lleva años lidiando con cómo gestionar el rápido crecimiento de la inteligencia artificial generativa. Las preocupaciones expuestas por Reese evocaron la huelga del Sindicato de Escritores en 2023, cuando durante meses miles de miembros del sindicato exigieron que los estudios establecieran protecciones que los resguardaran de que sus empleos o su propiedad intelectual fueran apropiados por la IA. Finalmente, el grupo obtuvo garantías de que la IA no interferiría en los créditos ni en la compensación de los guionistas.

Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional y principal negociador del Screen Actors Guild y que representa a actores y artistas de medios, señaló que sus contratos incluían normas específicas y exigibles sobre la replicación digital.

El tipo de material representado por la batalla entre Cruise y Pitt, dijo, “no podría ser producido por ninguno de los firmantes de nuestros contratos -los estudios, las plataformas de streaming- sin el consentimiento específico e informado de esas personas”.

Según Crabtree-Ireland, la verdadera preocupación es que, incluso si los videos generados por Seedance y otras plataformas de IA “no son malintencionados en su intención”, podrían “realmente vulnerar el derecho de alguien a controlar cómo se utiliza su imagen, su semejanza y su voz”.

Aun así, a algunas personas que trabajan en Hollywood les resulta difícil imaginar que los estudios no lleguen a ver la IA como un atajo para ahorrar costos. “Sería más barato que la IA escribiera un guion a que yo escribiera un guion”, dijo Reese, el guionista de Deadpool. “Simplemente sé que, en el fondo de mi mente, de ahí viene el terror”.

Para Reese, una respuesta a largo plazo a la inquietud de que la IA reordene Hollywood no podría llegar lo suficientemente pronto.

“Si pudiera agitar mi varita mágica y hacer que la IA desapareciera, al menos en el ámbito creativo”, dijo, “sin duda agitaría la varita”.

