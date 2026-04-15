Fecha de estreno de "El señor de los anillos: la caza de Gollum" y quién será el nuevo Aragorn de la película

Como es habitual, la CinemaCon es el territorio ideal para que los fanáticos del cine de Hollywood se enteren de algunas de las noticias más esperadas. Para el caso, este martes se revelaron detalles fundamentales de la nueva película de El señor de los anillos, como la fecha de estreno y qué reconocido actor se sumará para encarnar el lugar que antes fue de Viggo Mortensen.

El señor de los anillos: la caza de Gollum se centrará en el personaje que encarnó Andy Serkis, quien volverá a ponerle el cuerpo a la extraña criatura en la fantasía épica de Peter Jackson, basada en las novelas de J. R. R. Tolkien. La película se estrenará el 17 de diciembre de 2027 y el deslumbrante elenco ya se anunció, entre esperados regresos y llamativas novedades.

Tras un largo tiempo de especulaciones, el principal rumor se hizo oficial: Elijah Wood volverá a encarnar a Frodo e Ian McKellen regresará como el mítico Gandalf, aunque no está claro si sus participaciones serán breves, más como un regalo para los fanáticos, o si tendrán un peso sustancial en la trama.

Quien no volverá será Viggo Mortensen, pero Aragorn tendrá una nueva estrella a su servicio: Jamie Dornan, el protagonista de la saga erótica Cincuenta sombras. Dornan interpretará a Strider, que no es más que un sobrenombre usado por el poderoso Aragorn.

El señor de los anillos: la caza de Gollum ocurre antes de los hechos contados en La comunidad del anillo, la película que inauguró la franquicia y que acaba de celebrar 25 años, y es la persecución de un joven Aragorn a Gollum, en el intento por evitar que le revele a Sauron dónde está el famoso anillo.

Los otros fichajes confirmados son el de Leo Woodall como Halvard o Halbarad, un explorador y el compinche de Aragorn en esta aventura; y el de Kate Winslet como Marigold.

Dirige Andy Serkis y los guionistas son Philippa Boyens, Fran Walsh, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

La trilogía de El señor de los anillos ha recaudado casi 3.000 millones de dólares y acumulado 17 premios Oscar, siendo una de las más importantes del cine. Ha dado pie a otra trilogía, El Hobbit; una serie de televisión, El señor de los anillos: los anillos del poder, y a dos películas más que están en camino: La caza de Gollum y Sombras del pasado, que estára guionada por Stephen Colbert y su hijo, Peter McGee.