Crítica: En "El drama", Zendaya y Robert Pattinson son una pareja moderna al borde de un ataque de nervios

Hay películas que parecen partir de premisas previsibles pero terminan abriendo grietas incómodas. El drama, que se estrenó el jueves pasado en Uruguay y el mundo, es una de ellas: arranca como la historia de una pareja joven que, en apariencia, está a punto de dar un paso importante -casarse- y, sin embargo, todo amenaza con derrumbarse.

La película sigue el empedrado camino hacia la boda de una editora -o una Relaciones Públicas, algo así de moderno-, Emma (Zendaya), y Charlie (Robert Pattinson), gafoso curador de un museo de Cambridge, Massachusetts. Son lindos y exitosos (en los 90 se los llamaría yuppies) y todo parece ir con normalidad hasta que, una noche, en un tonto juego entre amigos -contar lo peor que han hecho en su vida-, una confesión de Emma amenaza con demorarlo todo.

Conviene no revelarla porque es contundente, aunque lo que cuenta Rachel, una amiga (Alana Haim, que parece estar en todas las películas) es terrible y a nadie parece importarle.

Es la tercera película del noruego Kristoffer Borgli: lo que empezaba como una comedia romántica (incluyendo un divertido aunque algo ominoso meet cute) se desplaza hacia el thriller de suspenso, el drama y la comedia de enredos y hasta absurda. También aparece, lateralmente, una reflexión sobre el control de armas en Estados Unidos.

Alguien lo definió, certeramente como Los rompebodas contada por el “Dogma 95”. Se le podrá agregar una referencia a Elefante de Gus Van Sant pero no se le parece en nada.

La historia se concentra entonces en la espiral de miedo y desconfianza de Charlie —Pattinson, un gran comediante, vuelve a lucirse como demostró en Mickey 17, por ejemplo— al descubrir, quizás, que su media naranja no sea quien él había pensado. Más que un giro, es un proceso: la sospecha reorganiza cada escena, cada gesto.

Sobre ese movimiento, Borgli —quien también escribió y coeditó la película— arma una reflexión millennial sobre el miedo al compromiso, es decir, al casamiento, la tendencia a no decir la verdad del todo y a juzgar consecuencias sin contemplar las causas. El drama es también sobre la hipocresía.

Es una producción de A24, pero más que una etiqueta funciona como contexto: cierta extrañeza, a veces estandarizada, a veces verdaderamente original, puesta al servicio de una comedia incómoda, hecha de verdades a medias.

Borgli ha construido una fama de irreverente y provocador desde Sick of Myself y la reafirmó con El hombre de los sueños, ese engendro con Nicolas Cage sobre la cultura de la cancelación. Aquí ajusta esos impulsos: la provocación está en la incomodidad sostenida.

Para eso utiliza jump cuts, idas y venidas en el tiempo y una combinación de realidad e imaginación que no busca el virtuosismo (aunque lo deja en claro) sino transmitir la psicosis de un hombre aterrorizado ante la perspectiva de casarse.

El drama es una película de estos tiempos, y eso queda claro en la elección de sus estrellas, la campaña de marketing en redes sociales y el tema que trata y cómo lo resuelve.

Eso está bien y, quizás, para públicos menos familiarizados con las costumbres y las formas modernas, le aporta el interés de mostrar cómo son las cosas (el cine, las relaciones de pareja, la vida social), hoy en día.

El drama (* * * * )

Estados Unidos, 2026. Título original: The Drama. Director, guion: Kristoffer Borgli. Fotografía: Arseni Khachaturan. Música: Daniel Pemberton. Con: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie. Duración: 106 minutos. Estreno: 9 de abril, cines.

