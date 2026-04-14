Cinco bailarinas, Uma Thurman y un baño de sangre: el placer culposo de 88 minutos que llegó al streaming

Cinco bailarinas desesperadas se convierten en una máquina letal cuando aprenden a trabajar en equipo y le sacan provecho a la intensidad hormonal de la adolescencia. Es descabellado, pero como dijo Uma Thurman en una entrevista reciente con InStyle: “Cuando veo un movimiento con arte, puedo disfrutar la violencia y la acción porque me deja tan impactada como si estuviera viendo una performance de danza extraordinaria”.

Thurman es el nombre convocante de Pretty Lethal (mal traducida como Lindas y letales), la película que se estrenó en marzo en Prime Video y es una hora y media de sangre y humor. Y mucha pero mucha violencia, entreverada con la blanca fantasía del ballet.

El contraste estético entre esos mundos ha cobrado fuerza en el cine de acción reciente, que busca desesperadamente un cambio de aire. Como ejemplos, Ballerina (2025), el correcto spin-off de John Wick que protagonizó Ana de Armas, y Abigail (2024), una comedia de terror sobre una encantadora nena secuestrada que, para pesadilla de sus captores, resulta ser una insaciable vampiresa. No está nada mal.

Pretty Lethal, por estas horas la cuarta película más vista de Prime Video en el mundo según datos de Flixpatrol, se suma a la cosecha.

Dirigida por Vicky Jewson, cuya filmografía está atravesada por las historias de acción con protagonistas femeninas (Born of War, La protectora), sigue a un grupo de adolescentes que viaja a Budapest para ser parte de una prestigiosa competencia de ballet. Están lejos de ser amigas, pero las une la pasión por la danza clásica y la persecución de la excelencia.

Cuando el ómnibus que las traslada se rompe y deciden seguir por su propia cuenta, terminan en un extravagante hotel que, justo, es comandado por una exbailarina (Thurman) que tuvo que colgar las puntas luego de sufrir un brutal accidente.

Entre zapatillas, tutus y fotos de tiempos mejores, el templo de Devora es, más bien, un aguantadero de mafiosos. Las jovencitas lo descubrirán cuando sean testigos de una ejecución a sangre fría que torcerá el rumbo de su travesía. Y no les quedará más alternativa que unirse para tratar de sobrevivir.

Las más distantes son Princess y Bones, con personalidades tan disímiles como sus nombres lo sugieren. Son Lana Condor, la protagonista de la saga A todos los chicos de los que me enamoré (Netflix), y Maddie Ziegler, la niña bailarina de los videoclips de la cantante Sia, como el recordado “Chandelier”.

El elenco lo completan Avantika, la hilarante Karen del reboot musical de Mean Girls; Iris Apatow, hija de Judd Apatow y Leslie Mann; y Millicent Simmonds, actriz sorda que había destacado en Un lugar en silencio. Forman parte de la sangre nueva de Hollywood y hay que empezar a prestarles atención.

Juntas son el verdadero atractivo de una película básica en su guion y sus pretensiones. Las coreografías de los asesinatos y el arrebato con el que avanzan en su misión por sobrevivir son un estallido rojo sobre tules blancos, con la música clásica como perfecta cortina.

Pretty Lethal no ambiciona mucho más que una dosis de entretenimiento apoyado en mensaje feminista, y lo consigue con un ritmo frenético y una ocurrente conversión de la danza en un arma letal. Hay que ver los estragos que se pueden causar con una gillete y un empeine bien pronunciado.