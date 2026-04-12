La premiada en Berlín que conquistó Uruguay: "The Loneliest Man in Town" triunfó en el Festival de Cinemateca

La austríaca The Loneliest Man in Town de Tizza Covi y Rainer Frimmel, fue elegida la mejor película del 44 Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, que el sábado entregó su palmarés.

El jurado integrado por los uruguayos Inés Bortagaray y Daniel Hendler y el suizo Frédéric Maire otorgó, además, su premio especial a la lituana How to divorce during the war de Andrius Blazevicius. Dio, también una Mención especial a Dos estaciones, dos extraños de Sho Miyake (Japón, 2025) y los premios de interpretacióna Léa Drucker (Por el bien de Adam de Laura Wandel) y el chileno Nicolás Zárate por Hangar rojo.

El premio del Jurado de Competencia iberoamericana, por su parte, otorgó el premio a Mejor película a la mexicana En el camino de David Pablos. En el mismo rubro, el jurado de la crítica escogió como mejor película a la argentina Las corrientes de Milagros Mumenthaler y dio menciones a Historias del buen valle, la última del español José Luis Guerín y a la argentina El tren fluvial de Lorenzo Ferro y Luis A. Vignale.

La película ganadora del festival, The Loneliest Man in Town se estrenó el el festival de Berlín y es una docuficción en donde el cantante de blues Al Cook representa una versión de sí mismo en un mundo que lo va dejando de lado.

De sus directores, la italiana Covi y el austríaco Frimmel se conocieron en Uruguay, siempre a través del festival que organiza Cinemateca Uruguaya, La Pivellina: Aun no es mañana (2010), Mister Universo (2017) y Vera (2023)

Fachada de Cinemateca Uruguaya. Foto: Archivo. FERNANDO PONZETTO

Este nueva edición del festival presentó unas 200 películas de más de 60 países. Como todo los años repitió la costumbre de funciones agotadas en varias de su media docena de locaciones repartidas en Montevideo. Además, este año el Festival tuvo funciones en el departamentos del Interior, y a través de la plataforma de streaming de Cinemateca.