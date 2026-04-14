Rurik Gíslason, el futbolista de Islandia que fue furor en redes, saltó al cine y está en un éxito de Netflix

Las copas del mundo no solo son un espacio para mostrar el desempeño de cada selección, también es una plataforma para visibilizar a futbolistas de todo el mundo. Puede que haya que hacer memoria para recordar el Mundial de 2018 celebrado en Rusia, recordar el equipo que ganó o cómo le fue a la selección, pero hay un nombre que no se olvida Rurik Gíslason Hasta ese entonces había jugado para clubes de Islandia, Dinamarca y Holanda, se desempeñaba como centrocampista de la selección islandesa, y se volvió viral en redes sociales como "el 19 de Islandia".

Su 1,84 de altura, ojos celestes y cabellera rubia lo llevaron a ser conocido más allá de sus habilidades dentro del campo de juego, por lo que obtuvo el título como “el jugador más sexy del Mundial”. El impacto fue tan inmediato como abrumador: en cuestión de días, su cuenta de Instagram pasó de tener apenas 30.000 seguidores a superar el medio millón, transformándolo en un fenómeno de la noche a la mañana. Así fue que tan solo dos años después del campeonato, colgó los botines y eligió un nuevo camino profesional.

Lanzó una marca de ginebra premium que se produce únicamente en Islandia; y una linea de indumentaria urbana. También protagonizó publicidades, que le sirvieron como entrada a la industria audiovisual. En 2021, debutó en pantalla grande con Cop Secret, una comedia de acción dirigida por Hannes Thór Halldórsson, que fue el arquero que le atajó un penal a Lionel Messi.

Rúrik Gíslason en la película "Comer, rezar, ladrar". Foto: Sasha Ostrov

También ganó en el reality Let’s Dance en Alemania, y trabajó en películas como Eine Million Minuten (2024) y Wunderschöner (2025).

Ahora, su nombre volvió a estar en el centro de la escena porque protagoniza la película Comer, rezar, ladrar, (Eat, Pray, Bark), que dirige el alemán Marco Petry y está entre lo más visto en Netflix. En la película interpreta a Nodon, un entrenador de canes con aires místicos que utiliza tradiciones celtas para sanar el vínculo entre mascotas y humanos en un campamento alpino.

"Cinco dueños de perros excéntricos buscan apoyo para sus amigos de cuatro patas. Su última oportunidad: un entrenamiento intensivo con un legendario adiestrador canino en las montañas del Tirol", dice la sinopsis de la comedia que está entre lo más visto por los uruguayos.

Gíslason, que actualmente tiene 38 años, también es embajador de SOS Barnaþorpin, una organización sin fines de lucro que se especializa en el cuidado de niños. Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 700.000 seguidores, comparte tanto sus momentos de ocio como su costado profesional.

Rúrik Gíslason en la película "Comer, rezar, ladrar". Foto: Difusión.

La Nación/GDA