"Lo dejamos acá": primer tráiler de la película de Ricardo Darín y Diego Peretti en Netflix; cuándo se estrena

Netflix continúa mostrando adelantos y dando avances de sus próximos estrenos argentinos. Entre los más destacados está la cuarta y última temporada de Envidiosa, la serie que ha estado entre las más vistas del mundo y que volverá para su despedida definitiva este 29 de abril.

Pero hay más novedades por delante y una de las principales es la película Lo dejamos acá, que protagonizan Ricardo Darín con Diego Peretti y, por eso, genera gran expectativa. Aunque la fecha de estreno no está confirmada, se sabe que llegará en la segunda mitad del año.

En Lo dejamos acá, Darín interpreta a un psicoanalista que ya no tiene fe en los métodos más convencionales de la psicología, por lo que comienza a cruzar algunos límites con sus pacientes. El panorama se complica cuando a su consulta llega Diego Peretti, quien encarna a un escritor con bloqueo creativo y que confiesa problemas con el alcohol.

Dirige Hernán Goldfrid, quien ya trabajó con Darín en la película Tesis sobre un homicidio y ya hizo una serie para Netflix, Atrapados, sobre Harlan Coben, mientras que el guion es de Emanuel Diez (El encargado, Nada). Está producida por Federico Posternak, el propio Darín y su hijo, Chino, a través de Kenya Film, la productora que ya tiene 10 años de recorrido. Llegará a Netflix en setiembre.

Netflix prepara otros estrenos argentinos como Felicidades, la película que vuelve a reunir a Adrián Suar y Griselda Siciliani en pantalla, esta vez bajo la dirección de Alex de la Iglesia; las miniseries Mis muertos tristes y Gordon, y muy pronto llegará Carísima, sobre Caro Pardíaco, con episodios de apenas 10 minutos y un montón de caras conocidas, incluyendo la de la uruguaya Evitta Luna.