Regresan las brujas: Sandra Bullock y Nicole Kidman protagonizan el tráiler de la secuela de "Hechizo de amor"

El calendario de estrenos del año suma un regreso con nostalgia, romance y unas simpáticas brujas: Hechizo de amor: La magia continúa, que vuelve a contar con su elenco original y suma nuevas caras para la historia de las hermanas Owens.

Los estudios Warner presentó el primer adelanto días después de mostrar las primeras imágenes en la pasada edición de la CinemaCon que se celebró en Las Vegas y reunió a Sandra Bullock y Nicole Kidman, protagonistas de la comedia romántica, sobre el escenario. La secuela llegará a los cines en setiembre, 28 años después del estreno de la primera parte, aunque en Uruguay todavía no tiene fecha de estreno confirmada.

Se trata de la secuela de Hechizo de amor (está en HBO Max) que se estrenó en 1998 y reunió a Kidman y Bullock como estas hermanas pertenecientes a un linaje de brujas y marcadas por una maldición familiar: cualquier hombre del que se enamoren está condenado a morir.

"Tienen una muerte horrenda. Pero eso no queda bien en Tinder", comenta Gilly (Kidman) en el adelanto de la secuela.

Dirigida por Susanne Bier —quien trabajó con Kidman en las series The Undoing (HBO Max) y La pareja perfecta (Netflix), y con Bullock en la película Bird Box (Netflix)— la nueva entrega "regresa a un mundo impregnado de travesuras bajo la luz de la luna y poderosa magia ancestral, mientras las hermanas Owens deben enfrentarse a la oscura maldición que amenaza con deshacer a su familia de una vez por todas”, adelanta la sinopsis.

En esta continuación, Sally (Bullock) tiene hijas adultas que empiezan a construir sus propias vidas, mientras que Gillian parece haber encontrado cierta calma junto a un gato negro. Pero la tranquilidad dura poco: un misterioso personaje —interpretado por Lee Pace— las arrastra fuera de su pintoresco pueblo de Nueva Inglaterra hacia una misión cargada de drama.

Nicole Kidman en "Hechizo de amor: la magia continúa". Foto: Difusión.

Además de Kidman y Bullock, también regresan Stockard Channing y Dianne Wiest como las tías Frances y Jet, y suman al reparto a Joey King (Tren bala) y Maisie Williams (Game of Thrones) como las hijas de Sally, y a Xolo Maridueña (Cobra Kai) y Solly McLeod (House of the Dragon).

El guion está firmado por Akiva Goldsman (ganador del Oscar por Una mente brillante) y Georgia Pritchett (guionista de Veep y Succession) a partir de la novela The Book of Magic de Alice Hoffman, cuarta entrega de la saga literaria.

Imagen de la película "Hechizo de amor". Foto: Archivo.

En la CinemaCon, Bullock dijo que la primera película era “una historia que la gente se ha negado, con mucha cortesía, a soltar”. Y si bien la película fue un fracaso de taquilla en su momento (recaudó 68 millones frente a los 75 millones de presupuesto), con el tiempo se convirtió en un título de culto con fanáticos de distintas generaciones.