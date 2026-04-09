De Uruguay al mundo: Gabriela Hearst será la diseñadora oficial de la vestimenta Celeste en el Mundial

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó una apuesta fuerte de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026: la reconocida diseñadora Gabriela Hearst, oriunda de Paysandú, será la encargada de confeccionar los trajes oficiales que vestirán a la selección uruguaya durante la cita mundialista.

El anuncio marca un cruce entre el fútbol y la alta moda con sello celeste, ya que Hearst, una de las figuras más influyentes del diseño a nivel internacional, trabajará con lana merino uruguaya, poniendo en valor no solo la identidad del equipo sino también la producción nacional.

Gabriela Hearst diseñadora uruguaya Foto: Gabriela Hearst

Desde la AUF, su presidente Ignacio Alonso destacó la relevancia del acuerdo. “Es un orgullo que una uruguaya tan reconocida sea la encargada de vestirnos oficialmente para el Mundial. Además, el uso de lana merino resalta enormemente al productor agropecuario uruguayo”, expresó, subrayando el vínculo entre el fútbol, la cultura y la industria local.

Por su parte, Hearst valoró la oportunidad como algo especial en lo personal y profesional. La diseñadora señaló que trabajar con la selección nacional y con su material favorito representa una plataforma ideal para mostrar al mundo los valores del país, como la calidad, la autenticidad y la integridad.

"Es realmente un honor poder participar en este proyecto junto a la AUF. No solo porque estoy trabajando con mi fibra favorita, la lana merino uruguaya, o con mi selección nacional, sino porque es una gran oportunidad para demostrar que los valores uruguayos de calidad, autenticidad e integridad merecen ser exportados al mundo. Ha sido un sueño trabajar con la AUF y la selección. Todos son superestrellas" expresó la diseñadora uruguaya.

"Para la AUF es de gran importancia sumar a Gabriela a la Celeste. Que una uruguaya tan reconocida en el mundo de la moda sea la encargada de vestirnos oficialmente para arribar a la próxima Copa Mundial es un orgullo, y el hecho de que lo haga con lana merino uruguaya resalta enormemente al productor agropecuario uruguayo. El fútbol es eso, desde lo profundo del Uruguay a las pasarelas más iluminadas del mundo con los jugadores uruguayos que son embajadores mundiales" expresó Alonso sobre el acuerdo.

El proyecto, que acompañará a Uruguay en su camino hacia el Mundial 2026, no solo apunta a la imagen institucional del plantel, sino que también busca posicionar al país en una vidriera global, combinando tradición, diseño y deporte bajo una misma identidad en un certamen que llega a todas partes del mundo.