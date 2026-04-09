Anotaron De Arrascaeta y Palacios y Silveira tuvo una mala salida: así le fue a los uruguayos el miércoles en Copa

Flamengo, vigente campeón, debutó de la mejor forma en la Copa Libertadores 2026: doblegó 2-0 a Cusco Fútbol Club en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Perú por la primera fecha del Grupo A. En el conjunto carioca jugó desde el vamos Nicolás de la Cruz, en tanto que Giorgian de Arrascaeta convirtió el último gol.

De la Cruz lleva disputados un total de 10 encuentros en la actual temporada y comenzó como titular en la Copa Libertadores. El exjugador de River Plate dejó el campo de juego en el minuto 85 por Léo Ortiz, mientras que De Arrascaeta entró en ese mismo minuto por Lucas Paquetá.

Esto es algo bueno para los intereses del entrenador de la selección de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, ya que De la Cruz y De Arrascaeta son jugadores importantes en su combinado de cara a lo que será el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El Menago abrió el marcador en el minuto 59 tras una acción de contragolpe, que le permitió a Ayrton Lucas desbordar por izquierda, sacar un centro para que Bruno Henrique ganara de cabeza.

Ya en el final del encuentro y con todo el equipo que dirige el uruguayo Alejandro Orfila abocado al ataque, Flamengo hizo su negocio y sentenció la historia. Fue por De Arrascaeta que en tres intentos tuvo la gran oportunidad de establecer el 2-0 final.

El Estudiantes del Cacique Medina se llevó un punto de Colombia

Alexander Medina, DT de Estudiantes de La Plata. Foto: AFP.

Estudiantes de La Plata, equipo que es dirigido por Alexander Medina, se llevó un punto en su visita a Colombia: igualó 1-1 frente a Deportivo Independiente Medellín (DIM). El tanto que abrió el encuentro fue hecho por el uruguayo Tiago Palacios para el elenco argentino en el minuto cuatro Estadio Atanasio Girardot. Cabe destacar que en la visita jugó los 90 minuitos Fernando Muslera.

El conjunto locatario alcanzó el empate en el minuto 63 luego de un tiro de esquina que ejecutó Daniel Cataño. Tal es así que apareció por el segundo palo Francisco Chaverra para decretar el 1-1 final en Medellín.

El Junior de los uruguayos empató con el Palmeiras

Ramón Sosa se escapa del golero Mauro Silveira. Foto: AFP.

Junior de Barranquilla puso en aprietos a uno de los grandes favoritos a quedarse con la Copa Libertadores como es el Palmeiras. El equipo colombiano, que es dirigido por Alfredo Arias y tuvo como titulares a los uruguayos Mauro Silveira y Lucas Monzón, se puso arriba por un penal que ejecutó Teófilo Gutiérrez. Mientras que la visita llegó a la igualdad en el complemento por una salida en falso de Silveira para que Ramón Sosa decretara el 1-1 en el minuto 56.

Los demás resultados del miércoles

Mirassol 1-0 Lanús

Grupo G

Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño

Grupo F

Cómo sigue la actividad este jueves por Copa Libertadores

Rosario Central vs. Independiente del Valle

Hora: 19:00

TV: ESPN 5 y Disney+

Universidad Central de Venezuela vs. Libertad

Hora: 19:00.

TV: ESPN y Disney+.

Platense vs. Corinthians

Hora: 21:00.

TV: ESPN y Disney+.

Independiente Santa Fe vs. Peñarol

Hora: 23:00.

TV: ESPN y Disney+.