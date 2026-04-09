Peñarol dio detalles del operativo de seguridad ante Platense: punto de encuentro y casi siete horas en el CDS

Si bien Peñarol debuta este jueves ante Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Colombia, desde la hora 23:00, por la Copa Libertadores, el club aurinegro emitió un comunicado sobre lo que será su segunda presentación en el Grupo E cuando le toque recibir a Platense en el Campeón del Siglo.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, no viajó el martes con la delegación Mirasol rumbo a Colombia porque debía reunirse con el Ministerio del Interior para abordar el tema de la seguridad de cara al choque con el conjunto argentino, que tendrá entre 3.000 y 4.000 hinchas del Calamar.

“Las reuniones con el Ministerio del Interior son por las 3 o 4 mil personas que van a venir de Platense al Campeón del Siglo. Tenemos que ver cómo las vamos a movilizar, cómo las vamos a hacer entrar y salir del estadio, todo eso. Nos jugamos mucho ahí y necesito estar en eso sí o sí”, le explicó a Ovación el presidente Carbonero.

En ese sentido, este jueves Peñarol publicó una carta firmada por Ruglio en la que explicó cómo será el operativo de seguridad para recibir a los hinchas del conjunto argentino de cara al duelo del jueves 16 de abril en el CDS, desde la hora 21:30.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

“Queremos transmitir con claridad algunos aspectos y definiciones acordadas con las autoridades del Ministerio del Interior para el encuentro que comienza a las 21.30hs del jueves 16 de abril. Nuestra prioridad es que todos podamos disfrutar del partido en paz y con seguridad”, indica la carta del mandamás de Peñarol.

Bajo ese punto, Peñarol aclaró que habrá un punto de encuentro para los hinchas de Platense y así partir rumbo al CDS. Además del tiempo con anterioridad en el que deberán estar en el escenario carbonero, al finalizar el encuentro los simpatizantes del Calamar deberán permanecer dos horas más para la evacuación de los parciales mirasoles del CDS.

"Todos los hinchas de Platense que lleguen a Uruguay para presenciarlo serán convocados a presentarse en el punto de encuentro definido antes de las 15hs. El punto de encuentro definido por el Ministerio del Interior será en el Parque Roosevelt".

"Aquellos hinchas de Platense que no se hayan hecho presentes en el punto de encuentro a las 17hs, y que no hayan ingresado al Campeón del Siglo para las 18.30hs, recién podrán ser trasladados desde el punto de encuentro hasta el Estadio una vez comenzado el primer tiempo, a los efectos de evitar encuentros y cruces con la hinchada de Peñarol".

"Una vez finalizado el partido, deberán permanecer en la tribuna asignada por un espacio de, al menos, dos horas, hasta en tanto se haya evacuado a los hinchas de Peñarol de las inmediaciones del Estadio".

Asimismo, aclara: “En Peñarol estamos comprometidos con el desarrollo del espectáculo seguro y disfrutable, y una muestra de ello es la decisión que tomamos de disponer de una tribuna entera para la hinchada de Platense en nuestro Estadio. Es un espacio con capacidad para 9 mil personas, con áreas techadas, donde tendrán espacio para moverse, caminar, acceso a baños en condiciones y a puntos de hidratación. Esa es la forma en que entendemos que se debe gestionar con seguridad la recepción de un contingente importante de hinchas visitantes en un partido de Copa”.

El comunicado de Peñarol