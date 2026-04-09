Juventud de Las Piedras vs. Cienciano por Sudamericana: día, hora y dónde ver el debut pedrense en su grupo

Juventud de Las Piedras sale a escena en la Copa Sudamericana después de haber clasificado tras llegar a la tercera fase de la Copa Libertadores, donde perdió con Independiente Medellín. Los pedrenses reciben a Cienciano en el Estadio Centenario (19:00 por DSports y DGO) en lo que será el estreno de Sergio Blanco como entrenador, después de que la directiva pedrense decidiera cesar a Sebastián Méndez luego de la derrota contra Racing en el Apertura.

Un choque de realidades distintas, los dos quieren sobresalir en el ámbito internacional, pero llegan en momentos distintos en sus torneos domésticos. Pese a que el equipo pedrense fue una sensación en las fases previas de la Libertadores, con clasificaciones agónicas ante Universidad Católica de Ecuador y frente a Guaraní de Paraguay, y que aún cayendo ante el DIM dejó una buena imagen, la realidad en la Liga AUF Uruguaya es bastante distinta. En diez fechas, el equipo de Las Piedras solo cosechó una victoria, ante Nacional en el Parque Artigas, y está último en la tabla de posiciones. Por esa razón, la directiva cesó al argentino Méndez y el Chapita Blanco es el nuevo entrenador.

El ídolo de Montevideo Wanderers tendrá una tarea difícil. Energías renovadas en el pedrense, pero varias bajas de cara a enfrentar al equipo de Cusco. No estarán este jueves por la noche en el Centenario: Rodrigo Chagas, Federico Barrandeguy, Bruno Larregui, Martín Cáceres, Rodrigo Rodríguez y Facundo Domínguez.

Enfrente estará Cienciano que está tercero en la Liga 1 de Perú, a cuatro puntos del líder Chankas y ha ganado los últimos seis partidos que disputó. Su entrenador es Horacio Melgarejo y hay dos uruguayos en el plantel: el defensor Maximiliano Amondarain y el volante nacionalizado peruano Alejandro Hohberg.

Juventud de Las Piedras vs. Cienciano: alineaciones probables

Dia. jueves 9 de abril

Hora. 19:00

Torneo. Copa Sudamericana, fase de grupos

Transmite. DSports/DGO

Juventud de Las Piedras. Sebastián Sosa; Ignacio Mujica, Patricio Pernicone, Franco Risso, Emmanuel Más; Ramiro Peralta, Leonel Roldán; Pablo Lago, Agustín Alaniz, Gonzalo Gómez; Fernando Mimbacas.

DT. Sergio Blanco

Cienciano. Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Henry Caparó, Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Carlos Garcés.

DT. Horacio Melgarejo.