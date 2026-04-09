Mathías Laborda: de la "rivalidad" con el Inter Miami de Messi y Luis Suárez a "seguir a Nacional siempre"

El 31 de enero de 2023 Mathías Laborda dio un paso importante en su carrera: firmó por el Vancouver Whitecaps de Canadá para disputar la Major League Soccer (MLS). En más de tres años, el oriundo de Fray Bentos ganó dos Canadian Cup y el año pasado estuvo cerca de obtener los dos títulos más importantes de esa región: la Concacaf Champions Cup y la MLS.

En los dos certámenes se cruzó con un rival que —a priori— era el gran favorito: el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, con quien compartió equipo en Nacional en 2022. Su último año en el fútbol uruguayo.

La suerte fue dispar. En el plano internacional vapulearon al equipo de la Pulga y el Pistolero por un global de 5-1. No obstante, Laborda no jugó esa llave por lesión.

La historia no terminó bien porque en la final el Vancouver Whitecaps cayó estrepitosamente ante Cruz Azul por 5-0. En ese choque decisivo, Laborda ingresó en el inicio del segundo tiempo.

Las vueltas de la vida llevaron a que el elenco de Laborda y el de Messi y Suárez se volvieran a ver las caras, pero en la final de la MLS.

Fue el pasado 6 de diciembre donde Las Garzas se impusieron por 3-1. Ovación asistió a una conferencia de prensa en la que estuvo el defensor uruguayo y recordó esos duelos contra su excompañero en Nacional. “Una experiencia maravillosa más allá del resultado”, esgrimió.

“Veníamos de una rivalidad por Concacaf Champions Cup donde los habíamos eliminado y no nos tocó el resultado de poder ganar la final, pero es lindo jugar esos partidos con esa clase de futbolistas”, sentenció.

Su cariño por Nacional

Mathías Laborda gritando su gol clásico en el Clausura 2022. Estefania Leal/Archivo El Pais

Laborda tiene una recorrido el conjunto tricolor, ya que es un producto genuino de las formativas del club. Además, ganó la Copa Libertadores Sub 20 en Montevideo en 2018, posee tres Campeonatos Uruguayos (2019, 2020 y 2022) y le marcó un gol clásico a Peñarol.

Ese tanto se dio el 4 de setiembre de 2022 y estuvo marcado por el golazo de Luis Suárez al Carbonero para que el albo ganara 3-1 en el Gran Parque Central.

En tal sentido, Laborda reconoció que “siempre ve a Nacional”. Aunque hizo una aclaración importante.

“Siempre sigo a Nacional, todos los fines semanas, y ahora —que se viene un calendario más apretado— va a estar más lindo para verlo y más con el arranque de la Copa Libertadores”, sostuvo.

El Nacional de Jorge Bava debutó este miércoles ante Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. El conjunto tricolor se llevó un punto al igualar 1-1 en suelo chileno por la primera jornada del Grupo B.

El sueño de la selección

Suma en total 122 partidos con el Vancouver Whitecaps: hizo 10 goles, dio seis asistencias, recibió 21 amarillas y dos rojas.

En la actual campaña jugó ocho encuentros, marcó un gol y aportó dos asistencias.

Va por su cuarta temporada, vive en uno de los países que será sede del próximo Mundial —Canadá— y no vislumbra una llegada en el corto plazo a la selección.

“Todo jugador uruguayo tiene ese sueño de jugar en la selección, pero hay jugadores de mucha calidad, de mucha jerarquía y entiendo que tengo una situación muy difícil”, concluyó Laborda.