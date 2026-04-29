¿Por qué Wanda Nara se instaló en Montevideo? Las primeras imágenes de su proyecto más osado hecho en Uruguay

La presencia de Wanda Nara en Uruguay es un hecho. La mediática, empresaria y conductora de televisión argentina se instaló hace algunos días en Montevideo, para ponerle el cuerpo a uno de los proyectos más desafiantes de su carrera hasta ahora: su primera película.

Aunque Wanda ha incursionado brevemente en la actuación, nunca se había embarcado en una producción cinematográfica, y mucho menos como protagonista. Eso cambiará este año, cuando se estrene su primera película como actriz, una comedia que ya comenzó a rodarse precisamente en Uruguay.

El film se llama ¿Querés ser mi hijo? y es una remake de una película mexicana de igual nombre. La filmación se hará en ambas orillas del Río de la Plata y comenzó el pasado 25 de abril, mientras que el estreno está previsto para fines de 2026 en salas de cine. Dirige Hernán Guerschuny, cuyos créditos van de la serie Casi feliz a la película Una noche de amor.

Allí, Wanda interpretará a Lucía, un personaje al que ya le dio la bienvenida en redes sociales y que al menos físicamente tiene muchos puntos de contacto con ella misma. Lucía tiene 40 años y acaba de volver a la soltería tras descubrir que le fueron infiel.

Recién instalada en su apartamento conoce a Javier, un vecino que tiene 20 años menos que ella y con quien surge una impensada relación. Al joven lo interpreta Agustín Bernasconi y en el elenco también están la comediante Charo López y el reconocido Jean Pierre Noher.

Wanda dijo que lleva meses de ensayo y aseguró: "Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy, busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más, este es un nuevo desafío en mi vida".

Las primeras imágenes de la película de Wanda Nara

Primeras imágenes de "¿Querés ser mi hijo?", el debut cinematográfico de Wanda Nara. Foto: Zeppelin Studio

Wanda Nara en una escena junto a Jean Pierre Noher. Foto: Zeppelin Studio

Wanda protagoniza "¿Querés ser mi hijo?" junto a Agustín Bernasconi. Foto: Zeppelin Studio

En pleno rodaje de "¿Querés ser mi hijo?". Foto: Zeppelin Studio