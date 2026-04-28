Eduardo "Colo" Gianarelli se va de "La mañana en casa": la apuesta de Canal 10 para reemplazarlo

La mañana en casa, el emblemático magazine de Canal 10, se prepara para un cambio en su conducción. Eduardo “Colo” Gianarelli se despedirá del ciclo y la producción ya definió quién será su sucesor.

Según supo Tv Show, Gianarelli cerrará su etapa al frente del programa matutino este viernes, y el equipo prepara una chorizada para despedirlo ese día. El conductor había asumido la conducción del magazine en enero de 2024, tras la salida de Kairo Herrera. Por la noche, también animará por última vez Polémica en el bar.

El elegido para tomar la posta del magazine matutino será el reconocido comunicador Christian Font, quien debutará en el ciclo el próximo lunes. Su llegada marca una renovación en la pantalla del canal, que apuesta por una figura de trayectoria que aportará su estilo personal al programa.

Christian Font. Foto: Darwin Borrelli.

La salida de Gianarelli responde a su decisión de enfocarse en la conducción de la versión local de Gran Hermano, que debutará en Canal 10 a mediados del segundo semestre. En una entrevista con El País, el comunicador ya había anticipado esta estrategia: “Lentamente voy a ir dejando todo. La idea es estar tres o cuatro meses sin nada, previo a que empiece el programa del segundo semestre. Este año no vuelvo a MasterChef, que es un formato muy familiar y sin ‘hate’, en contraposición a Polémica o Gran Hermano”, comentó en marzo.

Font, el comunicador que ocupará su lugar en las mañanas, cuenta con una trayectoria ligada al periodismo y la conducción en distintos formatos televisivos. En particular, tiene experiencia en este tipo de programas, ya que integró el recordado Bien Despiertos por Canal 12 desde el 2004 al 2010 y condujo Buen Día Uruguay en Canal 4 desde el 2013 al 2020. A fines del año pasado, se sumó a Canal 10 como parte del equipo periodístico de Subrayado.