"Fuerte y al medio": el sorpresivo anuncio familiar de Eliana Dide que dejó a todos sin palabras

A principios de mes, Eliana Dide hizo una pausa en la conducción de La mañana en casa y La previa de Gran Hermano —ambos por Canal 10— para realizar un “viaje exprés” a Río de Janeiro, que disfrutó muy bien acompañada por su mamá. Fueron pocos días, pero alcanzaron para recorrer varios de los clásicos de la ciudad: samba en la playa, caipirinhas, jornadas de sol, la visita al Corcovado y la tradicional escalera de Selarón.

De regreso, la comunicadora continuó aprovechando sus fines de semana con intensa actividad, que compartió en redes sociales. Entre otras cosas, se sumó a clases de tambor y candombe en la Casa Cultural Cuareim 1080, un espacio que —según contó— la llena de alegría y le permite conectar. También estuvo en el Teatro de Verano para ver Terapia de murga, el espectáculo de Agarrate Catalina y Rubén Rada, y participó de la Rueda de Candombe.

En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores con un posteo desde la Sierra de Minas, en Lavalleja. Rodeada de naturaleza, sierras y vegetación, mostró parte de una escapada junto a su pareja y su perra India, a quien suele incluir en sus publicaciones e incluso ha llevado al magazine matutino que conduce en Saeta.

El carrusel venía con advertencia: “La última foto va fuerte y al medio”. Las imágenes mostraban a la pareja relajada, vestidos de jogging y tomando mate sobre unas rocas en medio de la montaña; a India junto a la ventana con el paisaje verde de fondo; otra postal compartiendo un vino y también la vista desde la habitación.

Pero la última foto fue la que generó el verdadero impacto: un cachorro blanco y negro que, tal como anunció, es el nuevo integrante de la familia. “Bienvenido a casa”, escribió Dide, acompañado de un corazón y una casa.

El posteo se llenó rápidamente de reacciones. A los casi mil “me gusta” se sumaron decenas de comentarios de amigos y seguidores celebrando la noticia. Su compañera y amiga Magui Correa reaccionó con un corazón, mientras que Sole Sejas y Lucas Fuentes también compartieron su entusiasmo: “Me muero”, escribió él.

“Me desmayo”, “ese hocico de amor”, “para comérselo” y "me encanta esa pareja y los integrantes de cuatro patas" fueron otros de los mensajes que recibió, junto con la clásica pregunta que aún sigue sin respuesta: ¿cómo se llamará el nuevo cachorro?