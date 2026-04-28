En fotos, así fue el asado de Julio Ríos con figuras de fútbol y política entre anécdotas y un truco polémico

El mediodía del sábado tuvo sabor a tradición, camaradería y fútbol en el Complejo San Bautista, donde el periodista Julio Ríos encabezó un asado que reunió a figuras de distintos ámbitos en un clima distendido, de esos que —como él mismo definió— evocan “el Uruguay de hace muchos años”.

La excusa fue simplemente juntarse: compartir mesa, historias y risas. Pero la convocatoria no pasó desapercibida. Entre los invitados estuvieron el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman; los exfutbolistas Enrique Peña, Julio Acuña y Daniel Felipe Revelez; y el dirigente del Partido Nacional, Julio Lara, entre otros.

Los anfitriones, Favio Conti y Pablo Bentancur, recibieron a los comensales en el complejo de la localidad de Canelones con un despliegue que combinó buena carne, atención cuidada y ese ambiente de cercanía que marcó toda la jornada. También dijeron presente integrantes de Las voces del fútbol, como Alberto Pérez, Oscar Cros y Juan Guerra, reforzando el espíritu de equipo más allá del aire.

Oscar Cros, Flavio Perchman, Alberto Pérez y Juan Guerra.

Entre plato y plato, las anécdotas fluyeron con naturalidad. Pero como en toda reunión bien criolla, hubo lugar para la competencia: el truco se robó buena parte de la atención. Una de las mesas más picantes enfrentó a Ríos y Lara contra Peña y Acuña. El triunfo quedó en manos de los exfutbolistas, aunque no sin polémica: algunos tantos, sobre todo en el envido, generaron discusiones que derivaron en bromas sobre la necesidad de un “VAR para el truco”.

A la hora de los brindis, Ríos tomó la palabra y dejó una reflexión que fue mucho más allá del encuentro. Habló de la importancia de los valores, de los referentes y de la posibilidad de elegir los espacios donde uno quiere estar.

“Cuando uno tiene la edad que tenemos nosotros, va a los lugares que quiere ir”, expresó, destacando el sentido de pertenencia y la autenticidad del vínculo entre los presentes. También subrayó que ese tipo de reuniones no son frecuentes: “Esto no pasa todos los días en este país. Este es el Uruguay de hace muchos años, cuando valía la amistad, el respeto y el agradecimiento”.

En su discurso, agradeció especialmente a los anfitriones por la generosidad y remarcó que, más allá de trayectorias o cargos, todos compartían el mismo plano humano: “Aquí hay gente muy importante, pero estamos todos exactamente en la misma. Nadie viene a sacarse cartel, venimos a charlar, a compartir y a disfrutar”.

Los invitados aprovecharon también para visitar el complejo de billar de San Bautista que es pionero en Uruguay. A iniciativa de Favio Conti, se instalaron cinco mesas profesionales (con clima controlado y computarizadas) y justo el fin de semana hubo competencia internacional.

Complejo de billar profesional en San Bautista.

El asado en San Bautista terminó con promesa de repetir cuando Las voces del fútbol celebre los 25 años de historia, en octubre.