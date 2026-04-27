Puglia reveló que casi baja su programa por bullying político: el dirigente del FA que salió a defenderlo

Sergio Puglia fue invitado al streaming La Quilla, vinculado al Partido Nacional, y habló sin tapujos sobre distintos momentos de su vida pública: desde su afiliación política y el bullying que sufrió, hasta su mirada sobre la dictadura y la convivencia democrática.

En ese contexto, explicó por qué decidió hacer pública su postura partidaria. “Cuando escuché que ‘la cultura es de izquierda o no es cultura’, fue como si me dieran una patada. Dije: esto no puede y no debe ser”, recordó.

El tramo más impactante de la entrevista llegó cuando recordó el costo que pagó cuando empezó a expresar su postura política en Polémica en el bar (Canal 10). “Fui uno de los comunicadores más castigados. Me hicieron el bullying más brutal que te puedas imaginar”, aseguró.

Según contó, el hostigamiento no quedó solo en redes o comentarios. “Se metieron con mi fuente de trabajo. Llamaban a los auspiciantes, hackeaban las centrales telefónicas diciendo: ‘ustedes auspician a este gordo hijo de…’. Además se metían con mi sexualidad”, relató.

La situación escaló a tal punto que puso en riesgo su programa. “No tenía con qué sostenerlo porque perdí 40 auspiciantes”, reveló. Y reconoció que estuvo a punto de tomar la drástica decisión de bajar Puglia invita (Canal 10), un clásico de los sábados al mediodías.

“A mí me cobraron el peaje rotundamente”, afirmó, pese a que —según explicó— siempre buscó promover el intercambio. “Cerraba todos los programas diciendo que había que apostar a la democracia. En mis mesas estaban frentistas, tupamaros, comunistas. Los convocaba porque creo que entre todos tenemos que seguir construyendo el país”.

Sergio Puglia en "Polémica en el bar" Foto: Captura Canal 10.

En ese contexto, recordó un gesto que no esperaba. En una charla privada con Alejandro “Pacha” Sánchez, le planteó la situación: “Lo que pido es que me respeten. Se metieron con lo más sagrado que tengo, que es mi trabajo, y me lo están haciendo perder”.

Tiempo después, el hoy secretario de Presidencia salió públicamente en su defensa. “Le estaré eternamente agradecido porque después él pagó las consecuencias de esa defensa”, dijo Puglia. “En su X lo mataban por haber salido a defender a este fascista”, agregó, citando las críticas que recibió el dirigente.

Más allá de ese episodio, el comunicador también reflexionó sobre el clima político actual. “Uruguay se transformó en un país que ha politizado partidariamente todos los estamentos. Estás acá o estás en mi contra”, opinó.

Consideró que los militantes han generado una enorme intolerancia y no advierten que "la sociedad se forma entre todos". "Nosotros blancos tenemos que escuchar a los otros para encontrar el punto de encuentro y así consolidar y fortalecer el sistema democrático", concluyó.