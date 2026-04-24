Fer Dente y Pablo Turturiello pusieron fin a su relación: por qué se terminó el vínculo

Tras casi tres años de noviazgo, Fer Dente y Pablo Turturiello decidieron ponerle punto final a su relación. El vínculo, que comenzó durante los ensayos del musical Rent a fines de 2023, se había transformado en una de las duplas más seguidas por el público joven en redes sociales.

Según trascendió, hubo un desgaste progresivo del vínculo. Esto se intensificó con los compromisos laborales de cada uno, que fueron separando sus caminos. El entorno del artista uruguayo confirmó la noticia a Tv Show y destacó que la ruptura fue "en buenos términos".

Fer Dente y Pablo Turturiello, enamorados. Foto: Instagram @ferdente

Los rumores en torno a la separación comenzaron a circular a comienzos de año, cuando Turturiello anunció en sus redes que se bajaba del elenco de Hairspray, el nuevo espectáculo que dirige Dente, apenas unos días después de haber confirmado su participación. No obstante, el uruguayo aseguró que esta decisión respondía a que otros compromisos laborales que había asumido previamente habían cambiado de fecha y coincidían con los ensayos de esta comedia musical.

Es que la pareja, además de compartir su vida privada, estaba unida por la pasión por el teatro musical. De hecho Turturiello participó de dos espectáculos musicales dirigidos por Dente. Integró el elenco de Heathers en 2023 y al año siguiente protagonizó la obra Rent, momento en el que empezaron a salir.

Actualmente se encuentran enfocados en proyectos distintos. Turturiello está al aire en ¿Quién es la máscara? (Canal 12) y se encuentra rodando una película en Uruguay, mientras que Dente prepara el estreno de Hairspray para las próximas semanas.

En una de las últimas entrevistas de Turturiello a El País, el actor había hablado de las ganas de convertirse en padre junto al argentino. "Me encantaría ser padre con Fer y lo charlamos todo el tiempo. Hoy fuimos a comer y lo hablamos. Siempre nos imaginamos: 'mirá cuando vengamos a comer con nuestro hijo'", comentó en julio de 2025.