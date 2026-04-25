La dolorosa infancia de Verónica Lavalle, la regresión que la marcó y la vez que estuvo al borde de la muerte

La espiritualidad atravesó la vida de Verónica Lavalle mucho antes de que fuera consciente de ello. Iba a misa en el colegio donde estuvo pupila en Buenos Aires desde los seis a los 15 años; hablaba con Dios y escuchaba voces que -asegura- le anticipaban lo que iba a suceder. Le tocó pedir en la calle debido a la inestabilidad de su madre, y esa dura infancia dejó una huella que perdura.

Se recibió de astróloga y, en paralelo, bailaba, actuaba y hacía televisión, aunque el egocentrismo y la superficialidad del medio le hacían ruido. A los 32 años cruzó el charco para hacer un show y, aunque viajó pensando que se quedaría 15 días, no se fue más. Dio sus primeros pasos en Reporte NSN (Canal 5) y, poco a poco, se abrió camino.

El 6 de abril inició la temporada número 15 de Así es tu día -que se emite de lunes a viernes a las 6:30 y a las 15:00 por Canal 10-, y es la excusa para esta charla íntima en la que repasa su carrera, sus momentos más duros, la regresión que la marcó para siempre y el episodio en el que estuvo al borde de la muerte.

—Van 15 temporadas de Así es tu día, ¿haces algo para reinventarte?

—Quiero hacer un programa de streaming. Todo lo que se hace rutina llega al aburrimiento. Hace tantos años que digo, 'Aries' y ‘uy, faltan 11 todavía’. Se hace un poco monótono.

—¿Cuál es tu diferencial?

—No tengo idea. Era la única astróloga que decía, “la luna está en tal signo”; hoy ya hay otra que lo dice. Solo hago astrología y eso me hace diferente.

—¿En qué momento aparece la espiritualidad en tu vida?

—Muy niña. Estaba en un colegio pupila e iba a la iglesia sola, hablaba con Dios. Tenía esa cosa religiosa porque me crié en colegio de monjas. Le pedía a mi mamá que me leyera el horóscopo. Había algo latente.

—¿Te moldeó la personalidad ir a un colegio pupila?

—Sí, más que nada la moralidad. Todavía no puedo usar sandalias porque para los católicos era un pecado verse los dedos de los pies. Vivo sola hace años y no ando desnuda por pudor. Fijate cómo me marcó.

—¿Sos creyente?

—Creo que hay algo superior, no tanto en la iglesia. Rezo. Creo en la reencarnación y la iglesia católica no.

—¿Qué pedís cuando rezas?

—Nunca pedí nada porque digo, ¿algún día lo voy a necesitar y ahí voy a pedir’.

—De chica escuchabas voces, ¿Cómo era convivir con eso? ¿Qué te decían?

—Las escuché hasta los 50 años. Me decía todo lo que iba a pasar. La primera vez tenía 13 años; estábamos de vacaciones y mi papá era muy estricto. Me estaba maquillando para ir a ver a un noviecito y sentí en mi cabeza una voz que me decía: ‘No salgas, va a venir tu papá'. ¿Qué va a venir si se fue al casino?' ¿Podés creer que bajo y lo veo?

Verónica Lavalle estrenó nueva temporada de "Así es tu día" por Canal 10.

—¿Te asustaste?

—Para nada. Era normal. Otra vez iba en auto al cine con mi expareja y llovía a mares. Miro el espejo retrovisor y digo, ‘no va a estar más’. Cuando salimos se lo habían arrancado. O que me dijeran, ‘pensá un número’, salía. Nunca jugué. Solo una vez que la voz me dijo, ‘pensá en un número y anda a jugarlo’. Jugué dos pesos a la quiniela. Pasaron 10 días, vi en el diario los premios de una semana atrás y estaba el número. Fui a cobrar y no alcanzaba ni para una yerba (risas).

—¿Te volvió a pasar?

—Fue la última vez que la escuché, hará 15 años. Igual yo le hablo siempre. Hace 10 años me hice una regresión y fue fuerte.

—¿Qué te pasó?

—Fue un antes y un después. Me pegó mal. La psicóloga que me lo hizo era alumna de Brian Weiss y me dijo que tenía tomar flores de Bach porque quedás muy sensible. Me cambió el carácter: me volví más intolerante y me encerré más en mí.

—¿Supiste que fuiste en otra vida?

—Vi varias cosas. Me vi como india y lloraba un bebé que se me había muerto. Después me vi niño varón y creo que es la voz que me habla. Lo abracé y sentí que me explotaba el pecho de amor. Me puse a llorar a mares y no podía parar. Eso no me dejó bien. La psicóloga me decía, ‘vamos a volver’. ‘No. Me quiero quedar acá’. Fue fuerte.

—¿Te arrepentiste de haberlo hecho?

—No. Nunca me arrepentí de nada, pero ¿para qué querés saber de tus vidas anteriores? ¿Qué te aporta?

—¿Y para qué lo querías saber?

—Como una experiencia pero no lo recomiendo.

—De niñas mirabas Horangel. ¿Cuándo decidiste que ibas a estudiar astrología y por qué?

—Empecé a estudiar en la Escuela de Astrología de Buenos Aires con 17 años. El profesor me decía que tenía un don. Me encanta. Y me sigue sorprendiendo si está bien hecha. Soy de las pocas astrólogas que todavía te pueden hacer una carta natal a mano: poner cada planeta matemáticamente situado con la longitud y latitud. Hoy meten todo en una computadora y ni saben qué está haciendo.

—¿Consultás los astros para vos?

—Siempre digo que no lo voy a hacer más pero lo sigo haciendo. Lo único que me puede preocupar es ver mi muerte.

—¿Viste cosas que te asustaron?

—En 2021, le dije a un amigo que veía operaciones y accidentes. Nunca imaginé que fuera tan bravo. El mismo día que cumplí años, el 5 de julio, me estaban operando.

—¿Qué te pasó?

—Me operaron tres veces en un año y estuve al borde de la muerte. Estuve con un ano contranatura, me sacaron parte de intestino. Tenía diverticulosis hacía años y se estaba formando una infección generalizada. Zafé. Ese 5 de julio volví a nacer.

—A los 32 una mujer te leyó las manos, te dijo que te ibas a mudar a un país limítrofe y terminaste en Uruguay.

—Sí, y al mes fui a ver a un vidente que me dijo lo mismo. Al principio no fue fácil. Yo bailaba, actuaba, salía de shows y volvía a las 9 de la mañana. Vine grande, a un lugar desconocido, y me costó mucho adaptarme.

—¿Qué te hizo venirte?

—Me salía en la carta. Le dije a mi hermana que se quedara con mis cosas porque no iba a volver a alquilar. ‘Me voy a hacer un viaje muy largo’. Me salió un viaje a Uruguay para bailar en una obra y dije, ‘esto no es’. Conocí a una persona y no me fui más.

—¿Extrañaste el medio argentino?

—No. El ambiente en Argentina no es bueno. Cuando estaba en Seis para triunfar, llegué al apartamento y dije: ‘Me quiero ir de este país’. Ya lo tenía en mente.

—¿Qué era lo que no te gustaba?

—Todo: la droga, el egocentrismo, creerse estrellas porque salían dos minutos de secretaria en un programa.

Verónica Lavalle reveló que le gustaría hacer streaming. Foto: Leonardo Mainé

—Trabajaste con Moria Casán también...

—-Estuve poco porque casi salía en bolas y, con lo tímida que soy, me escondía. El productor me dijo, ‘no es para vos’. Hay pasajes vergonzosos en mi vida.

—¿Qué otras cosas te dan vergüenza?

—Eso, salir medio en bolas. Cuando bailaba me encantaba y lo extrañé. Allá había una escuela que se llamaba Fama, y era lo máximo. De ahí salió Aníbal Pachano. Él iba con el bolsito y estábamos en la misma clase.

—De niña pedías en la calle. ¿Qué sentís cuando recordás esa época?

—Era muy niña, tenía seis años y no lo recuerdo como ‘qué negativo’. Fue triste porque mi mamá estaba mal, entonces yo salía a pedir plata. Fue más desgarrador en el plano afectivo hacia ella que lo que yo viví.

—¿Qué le pasaba?

—Mejor no contarlo.

—Pero te marcó...

—Debe de haber marcado.

—¿Qué más te ha marcado?

—La niñez fue lo peor. Estuve pupila de los seis a los 15 y al año murió mi mamá. Salí a los 15 porque cerró el pupilaje y me fui con mi papá a un colegio normal.

—Has dicho que la fama y el dinero te quitan la vida interior. ¿Cómo convivís con la exposición?

—No salgo de mi casa. Me gusta estar encerrada con mis cosas: miro series coreanas, juego a la computadora y trabajo.

—¿Qué hacés para cultivar la espiritualidad?

—Vivo aislada y sola. Me voy de vacaciones a Buenos Aires porque me encanta que me empujen.

—Declaraste que quien diga que la pandemia estaba en los astros miente. ¿Qué se puede ver y qué no desde la astrología?

—Veía que venía una crisis muy grande, donde el planeta entero iba a caer en un caos importante, y todavía no terminó el periodo. Estaba involucrado Neptuno, que tiene que ver con la medicina, pero nadie podía decir exacto que venía una pandemia.

—¿En qué momento está Uruguay y el mundo?

—El mundo todavía está en esa crisis. Está paralizada la economía debido a las guerras. Hay mucha cosa que aún no está clara y hasta el 2031 vamos a estar en ese ida y vuelta. Uruguay siempre ha mantenido la misma línea económica y laboral. No es bueno para Sudamérica este momento.

—¿Por qué dejaste de hacer consultas particulares 15 años atrás?

—Me cansé. Merezco el descanso.

—¿A qué famosos has atendido?

—No se puede dar nombre, pero sí políticos que han estado en el gobierno. Pero no presidentes.

—¿Estás soltera?

—Sí, hace años. No me interesa tener pareja.

—¿Qué te hace feliz hoy?

—La vida. Levantarme todos los días, estar sana, poder trabajar, tener gente alrededor que aprecio y me aprecian. Eso me hace feliz.