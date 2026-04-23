Sebastián Almada explotó ante las burlas argentinas al Parque Rodó: “No se rían porque me peleo con todos”

El actor y humorista uruguayo Sebastián Almada protagonizó un momento tenso y a la vez divertido en el canal de streaming Blender, cuando sus compañeros argentinos ironizaron sobre la "velocidad crucero" de la nueva montaña rusa del Parque Rodó.

Todo comenzó con la difusión de imágenes de la atracción, que rápidamente generaron burlas en redes sociales por su lentitud aparente. En el programa, figuras como José María Listorti se sumaron a los chistes, comparando la experiencia con trayectos largos o incluso sugiriendo que la vuelta completa “se da en tres días hábiles”. Otro comentó que los carros de la montaña rusa parecían "los laterales de Peñarol" mientras un tercero advirtió que la atracción no la maneja Bielsa "porque se queda en la primera vuelta".

En ese contexto, Almada primero apeló al humor —incluso ironizando sobre los precios en Uruguay—, pero luego marcó posición con una frase contundente: “No se rían del Parque Rodó porque me peleo acá con todos”. Más allá del tono distendido, dejó en claro su defensa del tradicional paseo montevideano.

Obras en la montaña rusa del Parque Rodó. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El humorista fue un paso más allá y apeló a la nostalgia para reforzar su vínculo con el lugar: recordó que se crió en el parque, mencionando clásicos juegos como el Gusano Loco, el barco pirata y el samba. “Yo me crié en el Parque Rodó, gil, jugando en esos juegos, ¿de qué te vas a reír?”, lanzó, reivindicando el valor emocional del espacio más allá de cualquier crítica.

Entre bromas y cruces, el episodio reflejó una escena habitual: la rivalidad amistosa entre uruguayos y argentinos. Almada dejó en claro que no vale todo en la ironía y para él, el Parque Rodó no se toca.