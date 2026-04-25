Peke Sander: el llamado de Beatriz Argimón, la denuncia que le hizo a un periodista y su llegada a "LAM"

El primer recuerdo de Fernanda “Peke” Sander asociado al Carnaval es un trencito de la antimurga BCG en el tablado del Club Malvín y un casete naranja de Los Saltimbanquis, con el que su padre se dormía cada noche. Fue él quien le inculcó el amor por el esta fiesta popular y por Peñarol, dos pasiones que marcan a fuego su identidad.

Estudió Comunicación Social en la UTU y hace poco más de una década ingresó al Poder Judicial, un trabajo estable que disfruta y que le aporta tranquilidad. Cada verano, sin embargo, despunta el vicio del periodismo en Pasión de Carnaval (Tenfield), donde se ganó un lugar de prestigio y cariño entre el público y los artistas, a quienes recibe apenas terminan su actuación en “La bajadita”, un segmento creado por ella que hoy ya es un clásico.

El 16 de abril cumplió 37 años y, con esa excusa, repasamos cinco datos curiosos que quizás no conocías de la periodista especializada en Carnaval y funcionaria judicial.

Denunció al periodista Sebastián Corbo

Denunció al periodista Sebastián Corbo tras un episodio en redes que se desató cuando la Peke debutó en una cobertura deportiva, durante el partido Danubio versus Rentistas en 2021 para VTV. Esa tarde, Corbo publicó en Instagram una foto suya con el comentario “¿Tan mal está Tenfield?”, y derivó en respuestas como “ya todos sabemos por qué está ahí”, que él mismo alimentó.

Según contó la Peke en Algo Contigo (Canal 4), ya había tenido cruces con quien además fue su compañero en UTU, pero esa vez optó por poner un límite. “Críticas a mi trabajo puedo aceptar, pero esta falta de respeto no”, dijo, y cuestionó el trasfondo de los dichos: “En pleno siglo XXI no se puede insinuar que una mujer llega por otra cosa”.

Hizo la denuncia penal, aunque dejó en claro su objetivo: “No quiero que vaya preso, quiero que pida disculpas públicas”. Corbo finalmente salió al aire y se retractó: “Me equivoqué feo”, dijo. Ella las aceptó y no llegaron a la Justicia, aunque sostuvo que el caso fue “injusto” y “doloroso”.

Recibió el llamado de Beatriz Argimón

En medio del revuelo mediático que generó la polémica con el periodista Sebastián Corbo, que casi llega a la Justicia, recibió el inesperado llamado de la entonces vicepresidenta Beatriz Argimón. Según contó a El País, el contacto fue para expresarle su solidaridad en un momento especialmente sensible.

“Creo que la ola lo sobrepasó, pero sigo recibiendo mensajes de mujeres que siguen teniendo problemas con él; siento que no aprendió”, dijo luego de que Corbo alimentara entre sus seguidores comentarios machistas sobre la llegada de la Peke a los medios. Reconoció que el episodio afectó también su vida cotidiana: “Sentí vergüenza y no está bueno”.

Peke Sander cubriendo el Desfile Inaugural de Carnaval para Tenfield. Foto: Gabriel Arambillete

Atravesó un cuadro de depresión

Suele hablar abiertamente sobre salud mental y que sufre de depresión. “Hace años que tomo antidepresivos y no me da vergüenza decirlo. Está bueno entender que no es estar triste”, aseguró un par de años atrás en Vamo Arriba (Canal 4). Explicó que el proceso comenzó por un fuerte estrés laboral y que, aunque existen herramientas como el ejercicio o la homeopatía, “llega un momento en que nada sirve y está bueno pedir ayuda”.

También describió cómo se sintió: “No tenés ganas ni de levantarte para bañarte. Vivía durmiendo”. Agregó que nunca tuvo deseos de lastimarse, pero remarcó la importancia de hablar sin vergüenza. El Carnaval fue clave tras la muerte de su padre en 2019: “Me salvó, me mantuvo activa”, afirmó.

Fue viral y llegó a "LAM"

Una campaña en redes la llevó a participar en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por

América TV. “Soy muy chimentera y fan de Yanina Latorre”, contó a El País. Todo comenzó con el hashtag #LaPekeALAM. “En Semana Santa, Alfonso Irrazábal me avisó que me iban a contactar. No le creía hasta que me mandó una captura del chat con la productora y colapsé”, recordó. El propio De Brito la presentó diciendo que “todo Uruguay esperaba ese momento”.

Durante el móvil, Sander habló del fenómeno de argentinos comprando en Uruguay y lo apodó “índice pizza muzzarella”. “Lo hice desde el boliche Q’ Atrevido. Se me murió la batería y una moza me prestó su celular”, añadió.

Poco después viajó a Buenos Aires y se reencontró con Yanina Latorre: “Le escribí, le dije que era la chiquita del móvil de Montevideo. Se acordaba y la fui a conocer a la radio. Muy simpática, nada que ver con lo que se ve en la tele”, dijo en Vamo Arriba.

Trabaja en el Poder Judicial

Es egresada de la Escuela Superior de Comunicación Social de la UTU y, aunque su vocación está ligada al periodismo, hace 13 años se desempeña como administrativa en el Poder Judicial. Su llegada fue inesperada: “Mi mejor amiga es jueza y me avisó de un concurso. Me anoté sin tener idea y me fue muy bien”, contó a El País.

Incluso atravesaba un cuadro de depresión durante el proceso, por lo que no esperaba quedar seleccionada. Sin embargo, lo logró y ese ingreso “le cambió la vida”. Aunque cada febrero vuelve a los medios con móviles en Pasión de Carnaval, asegura que la estabilidad laboral pesa: “Vivir de los medios no es fácil y no dejaría mi trabajo, aunque vengan con el mejor proyecto del mundo”.