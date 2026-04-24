El feroz cruce de Juanchi Hounie con un tuitero: ataque virtual y qué pasó cuando se cruzaron cara a cara

Días atrás, Juanchi Hounie presentó su columna semanal en el programa Se arregla el mundo, que se emite por OLA Stream, el canal digital de Océano FM. Bajo el título “Sigue lloviendo en Lausana”, el exconductor de Fácil desviarse y Desayunos informales abordó en esa entrega el histórico partido entre Uruguay y Hungría en la Copa Mundial de Suiza 1954.

Al día siguiente compartió en X los primeros minutos de su participación y escribió: “Así empecé la columna de ayer en Se arregla el mundo. Historia y fútbol. La batalla del Siglo”. Allí se detiene en la frase que da nombre a su columna —“sigue lloviendo en Lausana”, inmortalizada por el histórico relator Carlos Solé— y la conecta con su llegada en tren a la ciudad suiza durante un viaje por Europa en 2015.

Hounie enlaza ese recuerdo con una escena familiar —su padre repitiendo la frase cada vez que llovía— y desde ahí reconstruye su origen: la transmisión radial de la semifinal entre Uruguay y Hungría en el Mundial de 1954, que terminó con triunfo húngaro.

El día que compartió el video, el periodista recibió numerosos elogios de colegas y seguidores. Sin embargo, un mensaje aislado terminó destacándose por su tono. “Cómo ser un nabo a pilas”, escribió un usuario de X, Héctor Caamaño, varios días después de la publicación y sin detallar el motivo detrás de sus críticas.

El exconductor de Canal 12 no dejó pasar el comentario y respondió: “Pero en el súper te quedaste bien calladito”. “Correcto, te hubiera mandado bien a cagar, no quise complicar a los funcionarios, pero sos un nabo a pilas”, retrucó Caamaño. Lejos de cerrar el intercambio, Hounie redobló: “Lo que sos es un cagón. No le des vuelta. Me tenías adelante”.

Ante esa respuesta, el usuario insistió: “No va a faltar oportunidad, tenés el nivel intelectual de Sebastián Da Silva”. El cruce escaló un paso más cuando Hounie contestó: “Dale cagón. Te orinaste una vez, te vas a orinar dos”. Caamaño replicó con una nueva provocación ("No me digas que no tenes auto de narco"), que ya no obtuvo respuesta. Da Silva, mencionado en la discusión, también intervino brevemente: “Alto gil”.