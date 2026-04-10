Juanchi Hounie furioso con Diego Aguirre por el cambio de Arezo: "¿Te hubieras sacado vos de la final de 1987?"

El empate 1 a 1 entre Peñarol y Independiente Santa Fe en el debut por la Copa Libertadores dejó más que un resultado: encendió una fuerte polémica en torno a una decisión táctica de Diego Aguirre que no pasó desapercibida.

El entrenador aurinegro resolvió sustituir a Matías Arezo a falta de 15 minutos, pese a que el delantero había convertido el único gol del equipo y era, hasta ese momento, la principal carta ofensiva. En su lugar ingresó Facundo Batista, en un cambio que generó sorpresa y cuestionamientos inmediatos.

Uno de los más críticos fue el periodista Juanchi Hounie, declarado hincha fanático de Peñarol, quien expresó su enojo en redes sociales con duros mensajes dirigidos al DT. “Inventó un gol solito. Cuando el equipo no llegaba nunca… y lo sacás. Armás un equipo para presionar más arriba y sacás al único tipo que siempre aparece. Pero qué pesadilla”, escribió.

Hounie fue más allá y apeló a la memoria futbolera para reforzar su crítica, al comparar la situación con el propio pasado de Aguirre como jugador, recordando su gol decisivo en la final de la Libertadores de 1987. “¿Te hubieras sacado a vos en el 87 en Chile a falta de 15? No. Bueno, eso es Arezo ahora”, lanzó en referencia a aquel mítico partido cuando Aguirre convirtió el gol del triunfo en los descuentos.

Inventó un gol solito. Cuando el equipo no llegaba nunca. Nunca. En un partido donde Ferreira sacaba la cara por todos. Y lo sacás. Armás un equipo para presionar un poco más arriba y sacás al único tipo que siempre aparece. Pero qué pesadilla. Te hubieras sacado a vos en el 87… — Juanchi Hounie (@JuanchiHounie) April 10, 2026

En otro posteo, el periodista insistió: “Aguirre quiere ganar la Copa siempre. Pero se equivoca mal con Arezo. Me gustaría escuchar la explicación del cambio. No aportó absolutamente nada”.

La polémica se amplificó aún más con la difusión de un video captado durante la pausa de hidratación, donde se observa al entrenador comunicando la variante. En ese momento, Arezo intenta quedarse en cancha: “Falta una banda”, le dice. Sin embargo, Aguirre se mantuvo firme: “Dale, dale, vamos arriba”.

La decisión no solo generó debate entre periodistas y analistas, sino también una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos hinchas cuestionaron el cambio y defendieron la continuidad del goleador.

Así, más allá del punto conseguido en Colombia, el foco quedó puesto en una decisión que abrió interrogantes sobre el manejo del partido y que promete seguir generando repercusiones en el mundo aurinegro.