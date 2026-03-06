Juanchi Hounie vuelve a los medios: dónde estará y el proyecto que marca su regreso tras meses de pausa

Después de varios meses lejos del aire, y tras cerrar una etapa de más de una década en radio, el periodista Juanchi Hounie anunció en su regreso a los medios. Lo hará con una participación en streaming y con una columna semanal en la que promete hablar de sus grandes pasiones: política, historia y música.

El propio comunicador dio la noticia este jueves a través de sus redes sociales, donde también adelantó que en los próximos días empezará a revelar algunos de sus proyectos para 2026.

“Empiezo con una serie de pequeños anuncios para este 2026. A partir de la semana próxima seré parte de Se arregla el mundo (lunes a viernes a las 11.00) junto a Federico Castillo y Bernardo Wolloch en Ola Stream”, escribió.

Además, confirmó que tendrá un espacio propio dentro del programa. “Juanchi Hounie: Por toda la cancha, una columna los viernes a las 12.00, donde hablaré de política, historia y música. Mis grandes pasiones. Con libertad, información y mucha lectura. Gracias por recibirme. ¡Y allí espero reencontrarnos!”, agregó.

El anuncio generó rápidamente reacciones entre colegas, periodistas y seguidores que celebraron su vuelta.

Uno de los primeros en responder fue su compañero Federico Castillo, quien reposteó el mensaje y escribió: “Se rompe el mundo”. También le enviaron mensajes de apoyo César Bianchi, Fernando Santullo, Adela Dubra, Diego Ríos y Leo Sanguinetti, entre otros.

Desde Instagram, figuras como María Noel Marrone, Santiago Gutiérrez y Felipe Schiapani también celebraron el regreso, al igual que numerosos oyentes que lo siguieron durante años en radio.

El retorno se produce luego de un período de pausa para Hounie, que en el último tiempo se había alejado parcialmente de los medios para enfocarse en su salud mental.

Juanchi Hounie en "Fácil desviarse". Foto: Captura Del Sol FM.

A fines de 2025, el periodista además cerró una etapa importante de su carrera al despedirse de Fácil desviarse, el programa que condujo durante más de una década junto a Diego Zas y que había comenzado en 2011 bajo el nombre Suena Tremendo. Se despidió por entonces con "infinidad de gracias" para todos quienes lo habían acompañado en ese camino.

En aquel momento, el equipo del ciclo decidió incluso dar por terminado el nombre del programa como gesto simbólico hacia Hounie. “En honor a esta historia compartida con él, definimos que el programa no va a llamarse Fácil desviarse el año que viene”, explicó Zas en el último programa de esa etapa.

El ciclo que hoy llevan adelante Zas, Nicolás Batalla y Jorge Balmelli, regresó a la 99.5 a mediados de enero bajo el nombre Aire Rico.

Con ese ciclo cerrado, Hounie inicia el próximo viernes un nuevo capítulo en su carrera, esta vez en el mundo del streaming, con una columna que promete mezclar análisis político, cultura e historia desde su mirada personal.