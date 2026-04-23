Daiana Abracinskas habló del drama familiar que marcó su vida y reveló por qué se enemistó con su tía Lilián

Daiana Abracinskas tuvo un mano a mano con Ana Matyszczyk en Fix Charlas y dejó fuertes declaraciones sobre su vida personal y profesional. Más allá de sus opiniones sobre el feminismo o los casos mediáticos que defendió, lo más potente de la charla pasó por su historia familiar: un distanciamiento, una decisión económica que genera debate y una pérdida que la marcó para siempre.

La abogada recordó el caso del camping de Valizas en 2019, que tuvo fuerte repercusión pública. “Eran denunciados por una presunta violación grupal. Salieron absueltos pero no por falta de pruebas sino porque se logró probar su inocencia”, explicó.

El nivel de exposición tuvo consecuencias, aunque el hostigamiento que vivió al asumir la defensa de Sebastián Mauvezín —profesor imputado en la misma causa que el exsenador Gustavo Penadés— fue aún mayor y la llevó a apartarse. “Perdí mi estabilidad emocional y por momentos tuve miedo”. Y fue más allá: “Cuando amenazaron a mi hijo, lo único que privilegié fue la paz de mi familia y mi tranquilidad”.

También cuestionó a ciertos sectores del feminismo: “Si lográs llegar y pensás distinto, sos el enemigo público número uno y no atacan a los hombres sino a vos, entonces es molesto”. Y agregó: “El que diga que no soy feminista es porque no me conoce, es cuestión de repasar mi trayectoria y los lugares a los que quise acceder para romper ese techo de cristal”.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando habló de su tía Lilián Abracinskas, histórica dirigente vinculada al feminismo y al Frente Amplio. Aunque fue su referente, la relación está rota.

“No hay diálogo desde 2019, cuando yo defendí a los chicos de Valizas, ella decidió que yo no merecía ser parte de la familia”, contó.

Consultada sobre cómo la afecta, respondió: “Feliz no me puede tener nunca una situación así”, aunque dejó en claro que no dio el paso para recomponer el vínculo.

“No soy la que me tengo que acercar cuando me tildan de machista, de defensora de violadores, cuando no me preguntan”, afirmó. Y agregó, con dolor: “Todo el feminismo que aprendí y le enseño a mis hijos y mis clientes lo aprendí de ella, que para mí era un ejemplo en muchas cosas”.

“Además somos una familia muy chiquita... Adoro a mis primos, que son sus hijos, a los que no veo”, cerró sobre ese tema.

Más adelante, contó su decisión respecto a la pensión alimenticia de su hijo. Abracinskas se separó cuando el niño estaba por cumplir dos años y que el padre vive hoy en España. “Era un padre muy presente, no en lo económico pero sí en la convivencia, más como un hermano mayor por su forma de ser”, dijo.

Si bien existe una pensión fijada judicialmente, reconoció que no se cumple y que nunca la reclamó. “Entiendo que es un derecho de mi hijo. Se lo debía haber reclamado si mi hijo no hubiese tenido todas las necesidades cubiertas. Las tiene todas y hasta más por mi trabajo”, explicó.

Sin embargo, marcó un punto clave en la crianza: “Lo que sí tengo que enseñarle a mi hijo es que eso no es una conducta que se tenga que llevar a cabo y que eso está mal”.

El drama familiar de Daiana Abracinskas

El segmento más íntimo de este imperdible mano a mano llegó al recordar la muerte de su madre. “El momento de mi vida que más me conmovió fue el suicidio de mi madre”, confesó.

“Sigue siendo duro porque nunca hice terapia, quizás si lo hubiese trabajado estaría más resuelto pero tengo como esa soberbia de pensar que lo puedo resolver sola”, agregó.

Tenía 21 años cuando ocurrió. “Estaba al aire en la Sport. Me golpea Federico Buysan la ventana, me dicen que salga y me dan la noticia. Hasta el Cerro tuvimos que ir”, relató.

“Me culpo de no haber visto señales”, se sinceró. Sobre el proceso de duelo, confesó haber sentido mucho enojo con su madre en un principio, hasta que logró entender que quien se quita la vida está con una depresión tan grande que hasta el instinto de supervivencia se vio opacado. Y que logró comprenderlo gracias a muchos libros de auto ayuda y charlas con amigos.

“Estuve 15 o 20 años sin poder mirar una foto de mi mamá. El día que logré mirar una foto, sentí que había sanado, que la había perdonado”.

Y cerró con una profunda reflexión: “Era mi apoyo, mi contención, mi todo. Fue durísimo”.