La contundente decisión de Lourdes Ferro y su profunda reflexión en un viaje espiritual: "Nunca hacia atrás"

El 2024 fue, para Lourdes Ferro, su año más difícil y doloroso. Así lo compartió primero con sus miles de seguidores a través de un vivo de Instagram, donde dio a conocer la triste noticia: su pareja, con quien había compartido más de 20 años de historia, la había traicionado con la empleada que trabajaba en su casa. “Fue horrible para mí. Se me abrió el piso cuando los escuché. Nunca creí que podían tener una relación. La respetaba muchísimo. Usaron mi cama, mi casa. Usaron cada rincón de mis espacios”, expresó en esa ocasión con el corazón estrujado.

Con el paso del tiempo, la astróloga dio distintas entrevistas en las que volvió sobre ese episodio. Comparó lo que vivió con la sensación de estar en un barco sin timón, en medio de una tormenta, y aseguró que la fe fue clave para salir adelante. “El 50% del rescate fue la fe. Tener la certeza de que todo pasa por algo, decir ‘me pongo en tus manos’”, se sinceró en una entrevista con El País.

La terapia, la familia y las herramientas que le dio la vida también hicieron lo suyo para que hoy pueda pararse desde otro lugar, con más madurez y un espíritu renovado, tras haberse reconstruido.

La conductora de Bien con Lourdes (Canal 4) volvió por estas horas a sus redes sociales para compartir un mensaje de amor y resiliencia, e inspirar a quienes la siguen a salir adelante. En un posteo donde mostró postales de uno de sus últimos viajes —las valijas listas, las montañas de fondo, un café, un postre que fue su debilidad, una centolla y el amor de sus nietos—, repasó una de sus experiencias más significativas.

Contó que tomó la firme decisión de comenzar el año astrológico en otro lugar, “con otros cielos, otras tierras, otros aromas, otros colores”. Así, antes de que el Sol entrara en el primer grado de Aries, partió en busca del Equinoccio de otoño rumbo a Ushuaia, a la que definió como “el fin del mundo”.

Era, según contó, un viaje que esperaba desde hacía tiempo, pero que llegó cuando tenía que suceder, como todo lo verdaderamente importante.

Postales de Lourdes Ferro en Ushuaia, Tierra del Fuego. Foto: @lourdesferro

Rodeada de la inmensidad, entre el hielo y la simpleza, empezó a verse de otra manera, a descubrirse. Se perdió entre callejones nuevos, cafeterías escondidas y las aguas profundas, intensas y desafiantes del Canal de Beagle, una analogía de los procesos de la vida, como ella misma escribió. Se perdió para renacer.

“En medio de todo eso, me reencontré. Me busqué… y me encontré”, se sinceró.

El sur argentino, dijo, le dejó la sensación de comienzo. Las flores, los sabores y los silencios le hablaban de volver a empezar. Así como las pequeñas aventuras con las que coqueteó: “Probé la centolla por primera vez, miré, fotografié, me miré”, contó.

Frente a la inmensidad del glaciar Perito Moreno, en El Calafate, eligió el silencio. “Hay bellezas que no se explican. Se sienten”, reflexionó.

Retomó contato con lo esencial: el tiempo con sus nietos, sus risas, ese presente “tan vivo” que, según dice, siempre le recuerda lo importante: "La vida es hacia adelante. Nunca hacia atrás".

Mientras su proyecto Confesiones de una astróloga crece, ella también lo hace. "Sigo descubriéndome", expresó. Y refugiándose en la simpleza de lo cotidiano: cocinar, compartir con los suyos, como cuando preparó una paella gigante para todos, y celebrar lo vivido.

El viaje fue, en definitiva, una pausa necesaria. Un punto de quiebre. “Volví. Y la vida siguió… pero distinta”, aseguró. Porque si algo le dejó este nuevo comienzo es el coraje de volver a empezar. Pero también, el deseo de vivirlo todo.