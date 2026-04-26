Nueva etapa para clásico programa de TV que cambia de canal luego de 14 años al aire: los detalles

El histórico ciclo musical Días de gloria, creado y conducido por Nacho Rius, inicia una nueva etapa en 2026 con su desembarco en Canal 4. Luego de 14 años al aire en VTV, el programa se estrenará el sábado 2 de mayo, minutos antes de la medianoche.

El cambio de pantalla no es casual. Se da en un contexto de transformaciones en el sistema televisivo, tras la pérdida de derechos del fútbol por parte de VTV, lo que redujo su presencia en algunos servicios de cable. En ese escenario, Rius encontró en Canal 4 —señal abierta donde el ciclo ya tuvo un pasaje previo— una oportunidad estratégica para reposicionarse y llegar a mayores audiencias.

Nacho Ruis.

Con casi tres décadas de historia, Días de gloria es una marca consolidada en el universo de los oldies en Uruguay. Nació el 1 de junio de 1998 en Metrópolis FM y tuvo un largo recorrido radial por Azul FM, donde se mantuvo hasta 2020 como el programa de recuerdos más escuchado del país según mediciones. Más recientemente, entre 2023 y 2025, formó parte de la programación de Radio Cero. En televisión, su etapa más extensa fue precisamente en VTV, donde se convirtió en un clásico de la grilla.

El programa también acumula hitos destacados. Fue pionero en exportar el concepto de La noche de los recuerdos a Estados Unidos con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, recibió declaraciones de interés turístico nacional y departamental —esta última por su campaña a favor de los animales—, y logró incluso un Disco de Oro por un compilado editado en Holanda.

Nacho Rius y Gloria Gaynor.

A lo largo de su carrera, Rius entrevistó a grandes figuras internacionales como Donna Summer, Gloria Gaynor, Rod Stewart, Barry White y Dionne Warwick, entre muchos otros, consolidando un archivo musical y testimonial único en el país.

Nacho Rius y Rod Stewart.

Más allá de la música, el conductor ha construido un fuerte vínculo con su audiencia a partir de su perfil solidario y animalista. En los eventos vinculados al programa, es habitual la recolección de grandes cantidades de donaciones para refugios, una causa que se volvió parte de la identidad del ciclo.

Nacido en el barrio de la Aduana, Rius combina una historia de superación con una extensa trayectoria como DJ —incluyendo locales emblemáticos de la noche montevideana— y una colección personal de más de 10.000 vinilos. Su camino, que también incluyó un paso por el fútbol profesional, se refleja en el espíritu de Días de gloria: un puente entre generaciones, marcado por la nostalgia, la música y el contacto directo con el público.

