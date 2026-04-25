La reacción de Pablo Echarri cuando le preguntaron qué significó su historia de amor con Natalia Oreiro

Hace más de 20 años, Natalia Oreiro y Pablo Echarri fueron una de las parejas más buscadas del mundo del espectáculo del Río de la Plata. La actriz uruguaya y el actor argentino tuvieron un noviazgo de seis años cuando sus carreras empezaban a crecer de manera brusca y eran un foco de atención de la prensa, por el alto perfil de los dos y su explosiva belleza.

Se separaron en el año 2000 y desde entonces cada uno rehizo su vida, una vez más con figuras conocidas. Ella está casada con Ricardo Mollo, uno de los músicos más relevantes del rock regional, ex Sumo y líder de Divididos; él forma una dupla sólida con su colega Nancy Dupláa. Y sin embargo, aunque pase el tiempo, aquella vida que compartieron juntos sigue generando interés.

Eso quedó claro en una entrevista que dio Echarri al programa No Tan Pronto, del canal de YouTube de la revista Pronto, en la que no evitó responder una pregunta muy específica: "¿Qué significó Natalia Oreiro en tu vida?".

Echarri se mantuvo en la superficie. "Fue importante en mi vida. Yo no he usufructuado esta fama de manera desmedida, conozco compañeros que han salido realmente con más mujeres, y yo he tenido relaciones largas y con ella tuve una relación larga, fueron cerca de seis años", dijo. Luego contó algunos detalles de su vínculo, incluso cómo se conocieron.

"Yo me tomaba el bondi de Avellaneda en los primeros tiempos y me volvía me volvía Avellaneda a dormir, y ella me acompañaba el colectivo. Ella había venido recién de Uruguay y vivía en una pensión, y fueron muchos años donde nos empezó a ir bien", relató. "La conocí en la oficina de mi representante, Hugo Fredes".

Luego, sin ánimo de dar demasiados detalles, Echarri insistió: "Fue alguien importante. Caminamos juntos esos primeros seis años, inclusive de mucho crecimiento de fama. Y bueno, éramos muy jóvenes".

El periodista quiso ir a por más y le pidió que definiera aquella historia, pero el actor no se explayó: "Fue una relación linda, sincera".

Finalmente, reveló cómo está el vínculo entre los dos hoy. "No nos frecuentamos, pero terminamos bien. Nos hemos visto [en eventos], pero no nos hemos cruzado mucho. Obviamente no nos frecuentamos, cada uno tiene su vida", dijo, para zanjar el asunto.