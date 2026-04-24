"Pequé de prejuiciosa": la confesión de Oriana Sabatini sobre cómo casi arruina su relación con Dybala

A casi dos meses de haberse convertido en madre, Oriana Sabatini viajó a Argentina y pasó por el living de Mario Pergolini y su programa Otro día perdido, que en Uruguay se emite por Canal 4.

La actriz, cantante, modelo e influencer viajó de Italia para presentar su primera novela: Podría quedarme acá, que será lanzada el 1 de mayo en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires.

Luego de los saludos a Soy Rada y Evelyn Botto, también parte del programa, la hija de Catherine Fullop y Osvaldo Sabatini le recriminó al conductor que no le gusten las arepas. La charla continuó sobre asuntos culinarios, donde Oriana dijo que si tiene que cocinarse lo hace con la peor de las ganas, aunque le gusta hacer postres y su cheesecake es el mejor.

También reveló por primera vez cómo fue el primer intercambio de mensajes con su esposo, el futbolista Paulo Dybala. "Ricky Sarkany, a quien le agradezco, le pasó mi mi número. Me escribe: 'Hola Oriana, soy Paulo, tenía ganas de invitarte a salir'. No sabía quién era. En un momento me dice que es Paulo Dybala, le pregunto a mi padre y me dice: 'Es un jugador muy importante en Italia'. ¿Y cómo compruebo que este chico es Paulo Dybala? y me dice 'Te llamo', y yo un pánico total. Ansiedad, a nosotros los millennials no nos gusta hablar por teléfono".

Finalmente Dybala le envió un mensaje y ella chequeó la voz con una entrevista que encontró en YouTube. "Lo comparé y efectivamente era él. Por ahí pequé muy de prejuiciosa", confesó sobre la primera salida. "Me parecía que no íbamos a tener química, cosas en común. Reprejuiciosa, horrible lo que estoy diciendo, pero me pasó eso. Después lo conocí y fue como mi príncipe azul. Como: te conozco de toda la vida", dijo.

La tanatopraxia y la primera novela de Oriana

Durante la charla, la artista también relató detalles sobre su formación técnica en tanatopraxia y su novela.

"Me falta plantar el árbol", dijo Sabatini sobre su debut como escritora: "Arrancó hace dos años como un proyecto personal. Toda la vida escribí, más a modo de diario que de canción. Tengo muchas facetas, pero son cosas que coinciden con lo que me gusta. Lo veía como un sueño imposible. Había estudiado escritura pero quería que me dijeran cómo se arranca a escribir una novela, porque había estudiado cuentos. Coincidí con una amiga, Carla Quevedo, que arrancamos una clínica de escritura. Ella es una de las editoras y se sumó Penguin. Sé que estoy en un lugar privilegiado porque ni en mis mejores sueños imaginaba sacar una novela con ellos".

Oriana Sabatini en el festival de Cannes de 2025. Foto: Archivo. Foto; ANDRE PAIN/EFE

"Es ficción, pero me basé en mis propias experiencias. Por ahí en otro momento me vuelque a cosas desconocidas y tendré que investigar, pero esto es lo que conozco en mis 30 años de vida. Creo que es una historia de amor, no solo el romántico. Porque las cosas no me divierten si no hay morbosidad", agregó en referencia a su formación en las técnicas de higienización, conservación y embalsamamiento de los cadáveres antes del velatorio.