Oriana Sabatini sorprendió con un anuncio sobre su carrera: “No me quería morir sin cumplir este sueño”

A un mes de haberse convertido en madre por primera vez, Oriana Sabatini sorprendió a todos al hacer una revelación sobre su carrera profesional. Esta vez no estuvo vinculado con la música, pero sí con su faceta más creativa: anunció que publicará su primer libro. Llena de emoción por concretar un sueño que tuvo desde la infancia, compartió detalles de la novela y anunció cuándo será su presentación.

Este lunes, la influencer compartió con sus siete millones de seguidores de Instagram su felicidad por haber hecho realidad uno de sus mayores sueños. “Cuando era chica decía que no me quería morir sin escribir un libro. Después crecí, no me morí, pero dejé de escribir tanto. Me dio miedo leerme y no gustarme. Ahora ya soy más grande. Sigo teniendo miedo, pero terminé una novela”, escribió.

Sabatini se unió con Penguin Argentina para publicar su historia. En las imágenes se la pudo ver en una de las oficinas de la editorial mientras firmaba el contrato a pura sonrisa y les anticipó a sus fanáticos que “dentro de poquito” iban a poder leerla.

Si bien su familia estaba al tanto de este proyecto, no dudaron en felicitarla públicamente. “Mi amooor, ¡qué orgullo! Felicidades por ese otro bebé que diste a la luz. Te amo, quiero leerla ya. Jajaja, ¡qué miedito!“, expresó Catherine Fulop, mientras que Paulo Dybala, como todo un romántico, comentó: “¿Todo bien haces vos?”. Mariana Enríquez también la felicitó por el proyecto, al igual que Jimena Barón, Verónica Lozano y sus fanáticos, quienes se mostraron ansiosos por leer la novela.

Este proyecto no era del todo secreto. En marzo de 2025, la cantante contó en el programa de Olga, Tarde de tertulia, que trabajaba en su primera novela. “Es ficción. Es una historia de amor. La amo, estoy muy contenta”, aseguró. A su vez, remarcó que le demandaba mucho tiempo, y que si bien ya tenía en mente la historia, lo que más miedo le daba era cómo arrancar a escribirla. Para eso, contó con la ayuda de su amiga, Carla Quevedo, quien en los últimos años también se lanzó como escritora.

Oriana Sabatini con su hija. Foto: Instagram de Oriana Sabatini.

“Trato de no pensar mucho en que eso después lo va a leer alguien que no sea yo, porque me limitaría un montón a la hora de escribir, porque ¡qué vergüenza, qué miedo! Pero siempre trato de recordarme que es un sueño que tengo desde muy chiquita“, sostuvo en aquel momento. Aunque no hizo demasiadas revelaciones sobre el contenido del libro, anticipó que se trataría de una historia de amor de ficción vinculada a la tanatopraxia —la preparación de los cuerpos para los velorios—, una especialización que ella misma hizo en los últimos años, y que tendría “un montón de referencias personales”.

Si bien muchos se sorprendieron por este anuncio, lo cierto es que Sabatini hace un tiempo explora distintas áreas de su faceta artística. Es apasionada de la literatura desde siempre, especialmente de la saga de Harry Potter, activa lectora de fanfictions y también escribió varias de sus propias canciones. Ahora decidió dar un paso más y publicar su primer libro.

Si bien hasta el momento se desconoce cuándo estará a la venta su primera novela, se confirmó que será una de las autoras presentes en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026 en La Rural. Aunque no está establecido en qué fecha le tocará, la presentación de su libro ocurrirá en un futuro cercano.

La Nación/GDA