La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: nació su bebé y revelan cómo se llama

Algunos días antes de lo esperado, la argentina Oriana Sabatini se convirtió en mamá. Según informó la prensa italiana y confirmaron luego los flamantes padres, la modelo e influencer dio a luz antes de la fecha estimada, en el Hospital Gemelli de Roma.

“Dybala se convierte en padre: nace la primera hija de La Joya y Oriana Sabatini”, tituló el diario Corriere Dello Sport en la nota sobre la llegada al mundo de la primogénita del delantero de la Roma. El también futbolista de la selección argentina es una de las figuras del club Giallorossi y en Italia se esperaba con ansias la llegada de la primogénita del futbolista.

Además de compartir la noticia, el medio italiano confirmó el nombre elegido para la pequeña: Gia. Si bien Sabatini había asegurado que quería que la niña naciera en Argentina para poder tener a su familia cerca, finalmente decidió quedarse en Roma por los compromisos de Paulo Dybala.

“Pensé en hacerlo en la Argentina para estar con la familia, pero es difícil... El bebé nacerá en Italia. Primero porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí”, había asegurado.

Poco después de que la noticia llegara a la prensa, Sabatini y Dybala la confirmaron en sus propias redes sociales, donde publicaron la primera foto de la bebé, que parece mirar a la cámara junto a las manos de sus papás. Publicaron la imagen junto a una cita de una canción de Bad Bunny: "Un aplauso pa mami y papi".

La pareja contrajo matrimonio a mediados de 2024, y con un video, en octubre de 2025 anunciaron que estaban en la dulce espera. Los padres de la artista, Catherine Fulop y Ova Sabatini, mostraron su alegría en las redes sociales. Sin embargo, desde que dieron a conocer la noticia, la pareja decidió moverse más bien con discreción, con la influencer compartiendo esporádicas fotos de su embarazo y resguardando el proceso en la intimidad de su círculo más cercano.

Oriana Sabatini en la 77va edición del Festival de Cannes. Foto; ANDRE PAIN/EFE

Con base en La Nación/GDA