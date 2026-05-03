¿Qué hay para hacer esta semana? Avalancha de teatro, el Festival Sur y "Un futuro brillante" y más en cines

La que comienza será una semana extremadamente movida en los teatros locales. Hay varios reestrenos: el miércoles sube Casa de muñecas, 2da. parte, al Notariado; el jueves llegan RescataMe al Teatro del Anglo y El beso de la mujer araña al Teatro Victoria; el viernes vuelve Música de regreso a casa, de la Comedia Nacional, ahora al Centro Cultural Florencio Sánchez, y L.E.D, de Jorge Esmoris, a la Nelly Goitiño; y el sábado, Tango feroz, que se verá en el Movie.

Y habrá muchos estrenos. Resalta el de La madre, que dirige Marianella Morena, protagoniza Leonor Svarcas y produce Diego Sorondo, el viernes en El Galpón. Además, el sábado estrenan Ay! La miseria nos hará felices, de Gabriel Calderón, en la Sala Verdi; Margaritas en el mar, de Rossana Mutarelli y actuada por Noelia Campo, Fernando Amaral, Marcel Sawchik Monegal, en la Zavala Muniz; y Efemérides, de Agustín Luque, en el Victoria.

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De Mau y Ricky a Nacho Vegas, varias visitas en la ciudad

Esta noche, el dúo venezolano Mau y Ricky estrena su nuevo disco —que aún no salió— en Sala del Museo, mientras que Homer El Mero Mero canta en Live Era. El martes, el español Nacho Vegas llega a Montevideo Music Box y su compatriota Vanesa Martin toca con entradas agotadas en El Galpón. El miércoles actúan los Solistas de Cámara de Praga en el Teatro Solís. El jueves está Vapors of Morphine en Live Era, el viernes, Pimpinela en el Antel Arena, y el sábado hay de todo: Bandana en el Teatro de Verano, La Beriso en MMBox, Massacre en Sala Rincón y Zoe Gotusso en Sala del Museo.

Encuentros, homenajes y otros shows de música de acá

Tras la vuelta de Buenos Muchachos, Filo —nuevo proyecto de Marcelo Fernández, con Pancho Coelho— se presentará el sábado en Sala Zitarrosa junto a Mandrake y Los Druidas. El mismo escenario recibirá el viernes a Entre amigos, espectáculo que reúne a los grandes de una generación para homenajear a Cacho de la Cruz. Además, Sociedad Urbana Villa Dolores tiene el martes a Pinocho Routin, el jueves a Pitufo Lombardo y el sábado a la banda Lapso.

De viernes a domingo será a cabo el Festival Sur en Sala Camacuá: el 8 estará Silvina Gómez, el 9 Nacho Labrada y el 10 Nicolás Ibarburu con Carlos Aguirre. Y además el sábado tocarán Balta en La Trastienda —que 7 y 8 recibe a Buitres— y Bárbara Jorcin en Magnolio, para festejar sus 10 años de música. Y más.

"Un futuro brillante" y más estrenos llegan a cines

Además del estreno de Un futuro brillante, la elogiada distopía de amplio recorrido y reconocimiento internacional de la uruguaya Lucía Garibaldi, varias películas llegan esta semana a cines locales. Hay títulos fuertes. Uno es Las ovejas detectives, una comedia de acción ambientada en una granja, con Emma Thompson y Hugh Jackman al frente de un estelar elenco.

También llegan una segunda entrega de Mortal Kombat, la de terror 911: Llamada infernal y el drama histórico Las catadoras del Führer, que dirige Silvio Soldini y está basada en la historia real de un grupo de mujeres que debía probar cada bocado antes de que llegar a la mesa de Hitler. Todas se anuncian para el jueves en el circuito comercial.

En paralelo, habrá varias funciones especiales de títulos diversos. El martes se verá la primera Misión: Imposible en Movie de Montevideo Shopping, por los 30 años de la película; el jueves se exhibirá el documental Iron Maiden: Burning Ambition, y el viernes, la película-concierto Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft.

Las series y películas que renuevan el streaming

Todas las temporadas de El cuento de la criada llegarán el miércoles a Netflix, que el jueves estrenará la serie Leyendas, ambientada en la Gran Bretaña de los 90 y basada en una historia real, y también El caso Hartung: el juego del escondite. Además, el viernes lanza la película Criaturas luminosas, escrita y dirigida por Olivia Newman y protagonizada por Sally Field. Ese mismo día llegará a Disney+ la película de terror ¡Ayuda!, con Rachel McAdams en uno de sus papeles más elogiados. Y mañana aterriza en HBO Max la segunda temporada de Margarita, la serie de Cris Morena filmada en Uruguay.