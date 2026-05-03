Pimpinela: los uruguayos como "público efusivo" de sus hits y el ritual "con pelea" que traen al Antel Arena

El dúo Pimpinela ya pasó por todas las etapas posibles. Ya lanzó discos exitosos, hizo giras por todo el mundo, lanzó canciones que solo con su nombre trae recuerdos, y creó un género único dentro de la música. A pocos días de su presentación en Montevideo, los hermanos Joaquín y Lucía Galán charlaron con El País.

Los Pimpinela se presentan el 8 de mayo en el Antel Arena con Noticias del amor, (entradas por Tickantel, hay varios sectores agotados) un espectáculo que combina, como solo ellos saben hacerlo: música, historias de amor, y teatralidad con un formato inspirado en los noticieros.

El dúo vuelve a Uruguay tras un 2024 marcado por la salud de Lucía, que los obligó a frenar su actividad durante varios meses. Ya recuperada, ambos destacan el cariño que recibieron del público durante ese proceso. “Sentí las oraciones, la presencia y el cariño, primero a la distancia, con mensajes y videos en redes, y después en los conciertos el cariño en persona”, señaló Lucía sobre el vínculo con sus seguidores, que se mantuvo activo incluso durante la pausa obligada.

Ese contacto cercano también se traslada a este show nuevo, Noticias del amor, donde el dúo propone una estructura que toma elementos del lenguaje periodístico para contar historias de pareja y desamor. La idea, explican, les permite renovar la puesta sin dejar de lado el sello que los caracteriza: canciones que funcionan como escenas, con diálogo, conflicto y resolución.

Los Pimpinela. Foto: Difusión.

A lo largo de su carrera, Pimpinela consolidó un repertorio con temas que el público considera indispensables. Lejos de pensar en recortes, los hermanos asumen que esos clásicos forman parte central de cada presentación. En ese intercambio con la audiencia también se mantienen rituales que se repiten desde hace años, como la pregunta sobre si prefieren que la próxima canción sea “con pelea o sin pelea”, que sigue generando una respuesta inmediata de sus fanáticos. Obvio que el clamor pide “con pelea”.

Sobre el escenario, esa dinámica se apoya en una complicidad construida con el tiempo. Según cuentan, los espectadores no solo reconocen las canciones, sino que anticipan sus giros y finales, lo que refuerza la interacción durante el show en vivo.

Sobre su presente, el vínculo con el público y el espectáculo Noticias del amor, es esta charla vía Zoom con los hermanos Galán.

—Regresan a Uruguay con su espectáculo Noticias del amor. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué les permite hacer distinto en el escenario?

Joaquín: Es un show donde hacemos lo que más nos gusta: cantar y actuar. También hay mucha comedia y humor. Somos los conductores del noticiero y vamos hablando de cómo ha cambiado el amor en estas décadas. Es una manera de contar historias desde otro lugar, con una estructura diferente, pero manteniendo lo que siempre caracterizó a Pimpinela, que es ese ida y vuelta, ese relato dentro de las canciones.

—Tienen un repertorio lleno de clásicos que el público espera. ¿Alguna vez pensaron en sacar algún hit de ese setlist o es imposible?

Lucía: Es muy difícil. Son canciones que la gente quiere escuchar, que forman parte de la historia del grupo. Hay una conexión muy fuerte con ese repertorio. Es como si fuéramos a un show de un artista importante y no cantara sus grandes éxitos o las canciones con las que uno se identifica. Sería imposible sacar “A esa” o “El amor no se puede olvidar”, porque forman parte de las personas. A veces, lo que hacemos es cantar pedacitos, porque son muchas canciones y todos quieren escuchar.

—Hay un momento que ya es casi un ritual: cuando preguntan si el público quiere “canciones con pelea o sin pelea”. ¿Les sigue sorprendiendo que, después de tantos años, eso siga funcionando igual?

Joaquín: Sí, sigue pasando (se ríe). Es un juego. Las canciones “con pelea” siempre llamaron la atención en el repertorio, pero también hay una complicidad muy grande con el público en canciones como “La familia”. Y el público ya conoce las canciones, los finales, todo. Es como que lo saben y lo esperan, y se genera una comunidad muy linda.

—Con el paso del tiempo, ¿sienten que resignifican esas canciones?

Joaquín: Sí, claro. Las canciones van tomando otros sentidos con los años, también por las experiencias que uno va viviendo. Tenemos canciones sobre violencia doméstica que se van resignificando con el tiempo, y es interesante vivir esa experiencia.

—El estilo de ustedes es muy particular, con diálogo, actuación, algo casi teatral. ¿Creen que hoy sería posible irrumpir en la música con una propuesta así?

Lucía: Creo que sería posible. Nos pasó a nosotros, no había otra cosa así, ni cantantes teatralizando. Cuando hay una parte que no existe, es más fácil pero también peligroso, porque puede llamar mucho la atención. Pero siempre las propuestas son bien recibidas por la gente. Hay que buscar una personalidad propia para destacar, sobre todo en este momento donde todo es más efímero. Ojalá que salga otro dúo. Salió Miranda! con quienes hemos cantado y admiramos, y tienen su propio estilo.

—Joaquín, como compositor, ¿cómo hacés para seguir encontrando historias después de tantos años sin repetirte?

Joaquín: Es como ser un fotógrafo y que tu modelo es el amor. Entonces siempre vas cambiando el ángulo. Se trata de buscar nuevas formas dentro de las historias de pareja, que es un universo muy amplio. Hay historias personales, que salen de un viaje, estando en un restaurante escuchando una conversación, o un mensaje en las redes sociales. Y a la inspiración hay que darle tiempo, lugar y es todo un ejercicio de esta profesión.

—Siempre destacan la relación con el público uruguayo. ¿Qué lo hace distinto?

Lucía: Con Argentina no hay diferencia. Tal vez lo que pasa es que están esperando que se levante alguno para sumarse, son más difíciles de expresarse indivualmente. Son muy cálidos, respetuosos, educados, pero dentro de todo son un público efusivo, que demuestra mucho el cariño.

—Después de tantos años contando historias de amor, traición y reconciliación, ¿hoy creen más en el amor o son más escépticos?

Joaquín: Creer en el amor, totalmente. No hay otra emoción que te de esa satisfacción. Hoy está más difícil para los chicos y chicas jóvenes. Las nuevas generaciones son más distantes, individualistas, cada cual en su mundo y su progreso, y las redes sociales han contribuido a eso. Y son tiempos difíciles para amar, para decirle al otro lo que uno siente. Y sobre la tecnología, antes esta entrevista hubiéramos hecho en persona, y ahora es a través de una computadora. Pero también permite conectar con mucha más gente. La profundidad de la conexión es distinta, pero sigue existiendo. Son tiempos diferentes, y más difíciles también en algunos aspectos.