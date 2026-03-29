Preparan un show homenaje a Cacho de la Cruz y una de sus facetas menos conocidas: fecha, lugar y los precios

A casi cinco meses de la muerte de Cacho de la Cruz, la Asociación Uruguaya de Músicos (Audem) organiza un concierto homenaje al conductor de históricos programas de televisión como El show del mediodía, Cacho Bochinche y La cantina de Chichita, fallecido en noviembre de 2025 a los 88 años.

El espectáculo, titulado Entre amigos, pone el foco en una de las facetas menos conocidas del artista: su costado como músico. Antes de convertirse en un emblema de la televisión uruguaya, De la Cruz se desempeñó como músico de jazz. Entre sus proyectos, destaca el grupo The Birdlanders, en el que se desempeñó como trompetista durante su etapa en Buenos Aires, su ciudad natal.

Más adelante, ya instalado en Montevideo, a comienzos de los sesenta integró los Hot Blowers, el grupo de dixieland por el que pasaron figuras como Hugo Fattoruso, Osvaldo Fattoruso, Ruben Rada, Panchito Nolé, Federico García Vigil y Daniel Bachicha Lencina. En 1961, por ejemplo, participa del EP Nace una orquesta, disponible en YouTube.

La tercera edición de Entre amigos se celebrará el viernes 8 de mayo en la Sala Zitarrosa y estará dedicada a su legado. El propio De la Cruz estuvo vinculado al proyecto en vida: en abril del año pasado iba a participar de una edición anterior, también en la misma sala, pero debió cancelar su actuación por recomendaciones médicas.

Cacho de la Cruz. Foto: Captura de YouTube

Para esta nueva entrega, Audem anuncia el reencuentro de “músicos referentes, amigos y colegas” de una generación clave del jazz uruguayo. Además de artistas locales, se suman uruguayos radicados en el exterior: Gastón Contenti (España), Enrique “Pelo” De Boni (Estados Unidos) y Wilson “Yiye” de Oliveira (Alemania).

En sus primeras dos ediciones, el ciclo contó con la participación de figuras como Hugo Fattoruso, Ruben Rada, Alberto Magnone, Héctor “Fino” Bingert y Mario Cazeneuve. Las entradas ya están a la venta en Tickantel, con precios que van de 500 a 650 pesos.