Carnaval, rock y solidaridad: organizan un festival a total beneficio de Gonzalo Moratorio

Con la organización de Daecpu, se prepara un festival a beneficio de Gonzalo Moratorio, quien desde hace más de un año enfrenta un diagnóstico de tumor cerebral y atraviesa distintas instancias de tratamiento, tanto en Uruguay como en el exterior.

El evento, que reunirá a figuras del Carnaval, el rock y la música tropical, será lanzado oficialmente el próximo 7 de mayo, instancia en la que se dará a conocer la grilla completa. Sin embargo, ya se adelantaron algunos de los nombres que dirán presente en esta cruzada solidaria.

Entre los confirmados aparecen los conjuntos de Carnaval Zíngaros y Doña Bastarda, referentes de un género profundamente ligado a la identidad popular. También se sumará la música tropical de Los Fatales, mientras que el rock tendrá su lugar con propuestas como el dúo Spuntone & Mendaro, la participación de Gabriel Peluffo —líder de Buitres— y músicos vinculados a La Abuela Coca.

Zíngaros en el Teatro de Verano, haciendo la parodia de "Locomía". Foto: Alejandro Moreira (DAECPU)

El festival se realizará en los primeros días de junio, en una fecha aún a confirmar, y todo lo recaudado por concepto de entradas será destinado íntegramente a Moratorio. Además, en los próximos días se anunciará la creación de una cuenta en redes de cobranza a su nombre para quienes deseen colaborar con aportes económicos.

El evento fue impulsado por Gustavo "Pato" Torena y apuntalado por las autoridades de Daecpu, organización que nuclea a los directivos de agrupaciones de Carnaval.

Actualmente, Moratorio ingresó en una nueva fase de su tratamiento, que incluye medicación de alto costo. En ese contexto, presentó un recurso de apoyo ante el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, en busca de cobertura para afrontar esta etapa. En una primera instancia, el recurso fue rechazado.