MSP y FNR desestimaron el pedido de Moratorio para acceder a fármacos de alto costo y estos fueron sus argumentos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) desestimaron el pedido del virólogo Gonzalo Moratorio, reconocido por su rol en la pandemia de covid-19, de acceder a dos fármacos de alto costo (Nivolumab y Relatlimab) para realizar una inmunoterapia que le permita fortalecer el sistema inmunológico y así mantener la radioterapia para tratar el tumor cerebral que padece. El científico aguarda obtener el tratamiento mediante un juicio de amparo que se laudará en estas horas.

“El Ministerio de Salud Pública carece de atribuciones para suministrar directamente fármacos y procedimientos terapéuticos a la población, en la medida de que no existe norma legal o reglamentaria que así lo determine, en estricto cumplimiento del principio de especialidad de los organismos públicos”, marcó la resolución. Y añadió: “Conforme a este principio, la actuación pública no puede exceder lo autorizado y permitido por las leyes, estando prohibida para la administración toda actuación que no se encuentre permitida”.

“El Estado ha dictado un marco normativo con el fin de asegurar el acceso a prestadores de salud, creó un prestador de salud público (ASSE) encargado de proporcionar asistencia a quienes carecen de recursos suficientes para acceder a uno privado, creó el FTM y el PIAS, con diversos procesos de actualización de los mismos, y otorgó facultades para que las Instituciones Médicas y los Servicios de salud entreguen (de forma excepcional o general) medicamentos no previstos en los Anexos del FTM, todo en busca de garantizar el derecho a la salud de la población”, indicó también la cartera.

“Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en dicho marco, este Ministerio no cuenta con atribuciones legales para suministrar medicamentos de forma directa, por lo cual no es posible acceder a la solicitud realizada”, remató el MSP.

El FNR también le negó el acceso de las drogas a Moratorio, en línea con la postura del MSP, algo que coincide con las respuestas que suelen dar ambos organismos en estos casos ya desde hace años. “Corresponde indicar que su pretensión no puede prosperar”, señaló el fondo, esgrimiendo que “la prestación que se solicita financiar no se encuentra dentro de la cobertura de esta institución”.

“Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, la normativa vigente solo permite a esta persona pública no estatal, cubrir con carácter general para los pacientes que requieran, los tratamientos que se encuentran dentro del PIAS a su cargo, e incluidos en las normativas de cobertura vigentes”, continuó el FNR.

¿El MSP y el FNR podrían de todos modos financiar este tratamiento, como otros? “Cómo poder pueden, pero va en contra del paradigma del sistema que funciona con listas taxativas”, dijo consultado por El País el abogado Juan Ceretta, que ha impulsado decenas de recursos de amparo para acceder a medicamentos y tratamientos de alto costo.

Gonzalo Moratorio. Foto: Archivo El País.

Juicio de amparo

Moratorio fue reconocido a mediados de diciembre de 2020 como uno de los 10 científicos del año por la prestigiosa revista Nature. Junto a Pilar Moreno, lideró el desarrollo de test nacionales para diagnosticar el covid-19, clave para la estrategia epidemiológica. Entre sus reconocimientos, tiene una baldosa con su nombre en el "Espacio de los Soles", de la Peatonal Sarandí, otorgado por la Junta Departamental de Montevideo.

El virólogo actualmente padece un tumor cerebral en lóbulo parietal izquierdo, llamado astrocitoma grado 4, clasificado según la Organización Mundual de la Salud en 2021 como glioblastoma IDH-salvaje, el que es considerado altamente agresivo.

El 22 de mayo de 2025 el virólogo recibió el diagnóstico. Luego los tratamientos continuaron con la radioterapia y procedimientos convencionales, y más tarde viajó a atenderse a San Pablo (Brasil).

La inmunoterapia que necesita Moratorio ahora implica la combinación de fármacos que se comercializan bajo el nombre de Opdualag. Estas drogas refuerzan su sistema inmunológico, lo que le permitiría mantener la radioterapia, necesaria para tratar su cáncer.

El médico que le ordenó este tratamiento es el oncólogo Mauricio Cuello, docente agregado en la Cátedra de Oncología Clínica del Hospital de Clínicas, quien además dirige el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), bajo la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

El tratamiento lo probó durante un mes, costeado por el Institut Pasteur y privados. Le funcionó “muy bien” y le permitió responder “muchísimo mejor” a la radioterapia, destacó a El País el abogado Rodrigo Rolón, que copatrocina al científico junto a Martín Frustaci.

“El problema es que el medicamento se le termina este fin de semana”, añadió Rolón. “Si se corta este tratamiento, las consecuencias podrían ser fatales porque la radioterapia y quimioterapia van a dejar de hacer efecto, y, si progresa este cáncer salvaje, es impredecible lo que pueda pasar en un plazo de cuatro a seis meses”, agregó.

“Ya se agotó toda la terapéutica que hay disponible en el país. No hay otra forma que no sea esta”, señaló Rolón.

Moratorio busca acceder al tratamiento mediante un juicio de amparo presentado este lunes. Mañana jueves será la audiencia, a las 13:45, en el juzgado letrado en lo civil de 13 turno, en el Palacio de los Tribunales, donde la Justicia determinará si puede acceder.

La expectativa del equipo legal de Moratorio es que la Justicia falle a su favor y le permita mantener el tratamiento el tiempo que lo precise —como suele ocurrir en los amparos—, que tiene un costo de US$ 30.000 al mes y comercializa el laboratorio Scienza.

“No tiene capacidad económica para enfrentar este gasto porque es un docente universitario”, agregó Rolón. “Es un científico reconocido, pero no es una persona de elevado poder adquisitivo ni mucho menos”, aclaró el abogado sobre el paso que resolvió dar Moratorio.

La ley 16.011, de juicios de amparo, establece un plazo de 24 horas para el cumplimiento de la sentencia de los condenados, que en este caso son el MSP y el FNR. El medicamento no está registrado en el país, por lo que debería llegar por la vía excepcional de uso compasivo.

De obtener un fallo favorable, como suele ocurrir en los amparos por la urgencia de los casos, el equipo legal aguarda presentar el formulario correspondiente mañana para que el tratamiento llegue al país, desde Estados Unidos, los primeros días de la semana próxima.