Gonzalo Moratorio presentó un recurso de amparo contra el MSP para acceder a un medicamento de alto costo

El científico Gonzalo Moratorio, que desde hace varios meses lucha contra un tumor cerebral agresivo, presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) para acceder a un medicamento de alto costo para el tratamiento de su enfermedad.

La audiencia por el recurso planteado se realizará el jueves 30 de abril a las 13:45 horas en el Juzgado Letrado en lo Civil de 13º turno en el Palacio de los Tribunales, frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País.

En un reciente mensaje en sus redes sociales, Moratorio agradeció las muestras significativas de cariño y de apoyo recibidas, y dio cuenta que actualmente se encuentra realizando tratamiento de inmunoterapia y radioterapia, así como la ingesta en breve de otros medicamentos para combatir la enfermedad.

Fiel a su estilo, con un marcado sentido del humor, Moratorio señaló que va a "pegarle con todo lo que tenga a esta enfermedad" y manifestó que tiene "mucha fe y esperanza" en superar el cáncer. "Tengo la convicción de que voy y vamos a salir adelante", aseguró.

Gonzalo Moratorio y su hija Abril, luego de que el científico y virólogo sea operado. Instagram: @gonzomoratorio.

"Por si faltaban fuerzas"

A mediados de marzo, Moratorio compartió en sus redes sociales una publicación tras ser sometido a una nueva intervención quirúrgica en el cerebro. La cirugía, de alta complejidad, se realizó con el objetivo de abordar la patología que afecta al reconocido científico, figura clave durante la emergencia sanitaria en el país.

"Por si faltaban fuerzas", escribió Moratorio en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto sujetando a su hija Abril, nacida el 28 de noviembre de 2025.

En junio del año pasado, Moratorio comunicó en sus redes que padecía un "tumor cerebral muy agresivo" y dijo haber perdido "parte de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho" del cuerpo. Un dato alentador tras la cirugía es la respuesta neurológica del investigador. Según el reporte mencionado, Moratorio recuperó la movilidad del lado derecho de su cuerpo, una función que se había visto resentida como consecuencia directa de la enfermedad.