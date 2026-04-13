"Gracias a todos, los quiero mucho": el emotivo video en el que Moratorio contó cómo atraviesa el tratamiento

El virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio publicó este lunes en su cuenta de Instagram una actualización sobre su estado de salud. El científico adelantó que "gran parte" de su tumor cerebral fue extraído luego de una segunda cirugía a la que fue sometido.

"Eso es muy bueno, pero decirles que estoy en el camino de la recuperación, estoy apostando también a la ciencia que hacemos en Uruguay. Perdonen la palabra, pero es de puta madre", expresó Moratorio en el video, grabado mientras iba de copiloto en un auto.

"La ciencia que hacemos en el Instituto Pasteur, en la Universidad de la República (Udelar), y que esperemos que a través de esa ciencia y estos modelos se nos permita estar más cerca de soluciones o de mecanismos de que todo lo que me está pasando sea cada vez más tenue, más liviano", agregó.

Moratorio agradeció por "el apoyo constante" posterior a su segunda cirugía y ahora durante el inicio de un nuevo tratamiento de inmunoterapia y radioterapia.

"Los voy a mantener al tanto", dijo Moratorio sobre el cierre del video. "Creo que están buenos [los videos], y también me parece que es lo menos que merecen saber después de todo lo que han hecho de forma descomunal por mi persona", agregó.

"Gracias a todos, los quiero mucho, les mando un beso grande, confíen en todo, en la ciencia, en Dios, en lo que sientan que tienen hay que confiar", concluyó.

La imagen de Moratorio junto a su hija tras ser operado del tumor cerebral

A mediados de marzo, Moratorio compartió en sus redes sociales una publicación tras ser sometido a una nueva intervención quirúrgica en el cerebro. La cirugía, de alta complejidad, se realizó con el objetivo de abordar la patología que afecta al reconocido científico, figura clave durante la emergencia sanitaria en el país.

"Por si faltaban fuerzas", escribió Moratorio en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto sujetando a su hija Abril, nacida el 28 de noviembre de 2025.

Gonzalo Moratorio y su hija Abril, luego de que el científico y virólogo sea operado. Instagram: @gonzomoratorio.

El pasado en junio del año pasado, Moratorio comunicó en sus redes que padecía un "tumor cerebral muy agresivo" y contó haber perdido "parte de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho" del cuerpo. Un dato alentador tras la cirugía es la respuesta neurológica del investigador. Según el reporte mencionado, Moratorio recuperó la movilidad del lado derecho de su cuerpo, una función que se había visto resentida como consecuencia directa de la enfermedad.