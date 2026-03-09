Operaron nuevamente a Gonzalo Moratorio: los detalles de la cirugía y cómo sigue su recuperación

El científico virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio fue sometido este lunes a una nueva intervención quirúrgica cerebral, según confirmó El País con fuentes allegadas al investigador. La cirugía, de alta complejidad, se realizó con el objetivo de abordar la patología que afecta al reconocido científico, figura clave durante la emergencia sanitaria en el país

De acuerdo con la información difundida por el periodista Ignacio Álvarez a través de la red social X, el equipo médico logró retirar la totalidad del tumor visible durante el procedimiento. Tras la operación, Moratorio no requirió permanecer intubado y comenzó el proceso de despertar de la anestesia, siendo trasladado de forma inmediata a una sala de internación para iniciar su recuperación postoperatoria.

El pasado 13 de junio, Moratorio comunicó en sus redes que padecía un "tumor cerebral muy agresivo" y contó haber perdido "parte de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho" del cuerpo. Un dato alentador tras la cirugía es la respuesta neurológica del investigador. Según el reporte mencionado, Moratorio recuperó la movilidad del lado derecho de su cuerpo, una función que se había visto resentida como consecuencia directa de la enfermedad.

El científico Gonzalo Moratorio volverá a ser operado. Instagram: @gonzamoratorio.

"Estoy con toda la fuerza del mundo"

Con un tono cercano y apelando al humor, el pasado viernes Moratorio señaló que el rival al que enfrenta es “de los más agresivos en su clase”, pero aseguró que mantiene la determinación de superarlo. “Eso no quiere decir que no lo vamos a pulverizar directamente. Estoy con toda la fuerza del mundo”, expresó, aunque reconoció que atraviesa el momento “apretando los dientes bastante fuerte y siempre con un poco de miedo”.

En el video también mencionó a su entorno familiar como un sostén fundamental en este proceso. Recordó especialmente a su hija Abril, de tres meses, a quien definió como un refuerzo en esta nueva etapa de la lucha, y a su pareja, Nati, madre de la niña. En ese marco, pidió a quienes lo siguen en redes sociales que le envíen apoyo y energía. “Ténganme fe, utilicen todo lo que quieran utilizar, desde cábalas a pedirle a quien ustedes quieran pedirle”, dijo.

El virólogo sostuvo que en este momento necesita concentrar sus energías en su recuperación. “Tengo que enfocar toda mi energía en mi persona”, afirmó, al tiempo que transmitió tranquilidad al señalar que se encuentra bien dentro de la situación que atraviesa.

Moratorio contó además que el diagnóstico se produjo en un momento particular, ya que tenía previsto participar en un programa para relatar la experiencia que había vivido y su proceso de recuperación. “Ayer iba a salir en un programa contando un poco cómo había sido la odisea y el deseo de salir adelante y pelear, y me pegó una piña más”, relató. Moratorio iba a ser entrevistado en el programa Todo se sabe, de Ignacio Álvarez, que se estrenó vía streaming este jueves.

De todas formas, subrayó que el nuevo episodio está lejos de significar una derrota. “Lejos está de ser un knock out”, aseguró al cerrar el mensaje, en el que agradeció las muestras de afecto y la fuerza que recibe de quienes siguen su trabajo y su historia.