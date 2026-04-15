Gonzalo Moratorio y el desafío por su hija de 4 meses: "Voy a estar bailando en su cumpleaños de 15 con ella"

El virólogo Gonzalo Moratorio participó este martes junto a su colega Pilar Moreno de una entrevista en la que detallaron los avances de sus investigaciones en el Institut Pasteur de Montevideo. Allí, Moratorio, que padece un tumor cerebral, hizo una reflexión personal de lo que significa dedicar parte de su trabajo al tratamiento de su propia enfermedad.

Moreno recordó que su equipo ya trabajaba con virus para atacar tumores de pulmón y de páncreas, pero con el diagnóstico de Moratorio el equipo decidió virar parte del potencial de la investigación hacia el tratamiento de tumores del sistema nervioso central.

“Dediqué mi vida a la virología, dejé todo por la virología. Y todo eso para llegar a un lugar que parece increíble”, explicó Moratorio en diálogo con Sobre Ciencia (Tv Ciudad).

“No fue empezar de cero. Sabíamos que teníamos un gran potencial en esos virus. Y además teníamos un componente anímico en el equipo. Cada uno atraviesa estos procesos como puede. Nos dio un objetivo, porque lo que nosotros hacíamos podía afectar a alguien que nos era tan cercano”, agregó Moreno.

Gonzalo Moratorio. Foto: Archivo El País.

Moratorio: “¿Por qué no me pasó esto en dos o tres años más?”

Consultado por los tiempos con los que avanza la ciencia, Moratorio hizo una emotiva reflexión sobre su vida: "Lo que daría para que esto me hubiese pasado en tres o cuatro años en el futuro sería enorme. Porque estoy seguro que con ese tiempo ya el avance dado, principalmente por la combinación de lo que estamos haciendo de experimentación y ciencia pura y dura con Inteligencia Artificial…".

"Yo hay veces que digo: 'Ay, ¿por qué no me pasó esto en dos o tres años más?'. Y estoy seguro que tenemos más herramientas, porque estamos trabajando en esas herramientas para poder decodificar lo que está pasando y llegar a mucho mejores pronósticos, a muchas mejores soluciones. Pero igual soy extremadamente optimista y positivo en que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr", agregó.

#SobreCiencia | @gonzamoratorio: su lucha contra el cáncer y los avances conseguidos en Guska



🗣️ “Le estamos encontrando la vuelta, soy optimista. Va a ser durísimo y me queda sufrir mucho más, pero estoy dispuesto. Tengo fe ciega y voy a salir adelante”, dijo pic.twitter.com/AgghtqoE5Z — SobreCiencia (@SobreCiencia) April 15, 2026

"Carrera armamentística"

"Pasa que ahora lo que tengo en mi cerebro es una carrera armamentista entre las células tumorales, porque no pudieron ser removidas completamente —porque además biológicamente es imposible... por más que el microscopio te diga que no hay, no es así—. Y por otro lado, el entender que tenemos que usar todas las herramientas, todas las baterías que tenemos para contrarrestar y elegir las mejores estrategias que nos permitan, en este caso, vivir", prosiguió Moratorio en la entrevista.

Llegado este punto de la charla, pensó en su hija Abril, de 4 meses. "Ahora estamos hablando de vivir. Estamos hablando de querer vivir, de pelear por vivir. Yo tengo una hija de cuatro meses y estoy seguro de que voy a estar bailando en su cumpleaños de 15 con ella... Le vamos a encontrar la vuelta a esto. Le estamos encontrando la vuelta. Soy optimista. Va a ser duro, es durísimo... pero estoy dispuesto y lo que necesito es un poco de suerte, porque a la suerte hay que ayudarla. Necesito basarme muchísimo en la ciencia", sentenció.

Gonzalo Moratorio Leonardo Mainé

A mediados de marzo, Moratorio compartió en sus redes sociales una publicación tras ser sometido a una nueva intervención quirúrgica en el cerebro. La cirugía, de alta complejidad, se realizó con el objetivo de abordar la patología que afecta al reconocido científico, figura clave durante la emergencia sanitaria en el país.

"Por si faltaban fuerzas", escribió Moratorio en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto sujetando a su hija Abril, nacida el 28 de noviembre de 2025.

En junio del año pasado, Moratorio comunicó en sus redes que padecía un "tumor cerebral muy agresivo" y dijo haber perdido "parte de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho" del cuerpo. Un dato alentador tras la cirugía es la respuesta neurológica del investigador. Según el reporte mencionado, Moratorio recuperó la movilidad del lado derecho de su cuerpo, una función que se había visto resentida como consecuencia directa de la enfermedad.