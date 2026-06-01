Homicidios en Montevideo: Negro dijo que el "denominador común" es "la lucha entre bandas criminales"

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió este lunes a los homicidios de los últimos en varios barrios de Montevideo. El lunes 25 de mayo se registró un triple homicidio en el Cerro, así como dos asesinatos a pocas cuadras de distancia en el barrio Marconi ese mismo día. Además, hizo referencia la caída de "El Kane", un reconocido narcotraficante de Maldonado que fue detenido el pasado viernes y al que se le incautaron tres kilos de cocaína y varias armas de guerra.

Negro, sostuvo que "sacar conclusiones en cortos períodos de tiempo" no brinda "información relevante", por lo que se debe "ser cuidadoso en contar homicidios o ausencia de homicidios".

"Sin dudas [los homicidios] nos llevan a preocuparnos sobre las causas de esa violencia, y en estos homicidios, se ve un denominador común, que es la lucha entre bandas criminales", apuntó Negro en rueda de prensa durante el aniversario del Centro de Comando Unificado.

Policias del Grupo de Intervención de la Guardia Republicana en operativo policial. Foto: Leonardo Mainé

Señaló que la cartera tiene conocimiento de que el hecho de que los territorios sean intervenidos con presencia policial "desarticulando bandas y encarcelando dirigentes de esas bandas, puede ocasionar luchas internas entre quienes aspiran a dirigir" dichas organizaciones. En ese sentido ejemplificó con el caso de "El Kane" en San Carlos.

"Eso ocasiona mayores niveles de violencia", sostuvo. En ese sentido, señaló que está "dentro de las posibilidades" que los homicidios ocurran "cuando la policía interviene, encarcela y reprime" a las organizaciones criminales.

En referencia al triple homicidio en el Cerro y las críticas de la oposición al plan "Más Barrio", Negro dijo que dicha intervención "es en una de las zonas más complicadas y complejas del país". En esa línea, apuntó a que los hechos de violencia "son previsibles".

"Son situaciones puntuales pero muy complejas que se dan en estas zonas", subrayó.

Cómo cayó "El Kane" en Maldonado

La Policía y la Fiscalía de Maldonado capturaron el pasado viernes Ricardo Pérez, alias “El Kane”, señalado como uno de los principales narcotraficantes del departamento. Según indicaron las autoridades, el delincuente tenía en su poder "un importante arsenal de armas de fuego" y contaba con múltiples antecedentes penales vinculados a la venta de drogas ilegales en la ciudad de San Carlos.

En el marco de las actuaciones desarrolladas durante la jornada, se realizó un allanamiento que permitió la incautación de tres kilos de cocaína de extrema pureza, gran cantidad de armas de varios tipos (incluidas armas de guerra), municiones y vehículos.

Armas de guerra incautadas durante operativo en San Carlos. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, explicó en conferencia de prensa que el detenido “vivía en un búnker televigilado” y señaló que ya se había realizado una inspección en el lugar a raíz de un homicidio ocurrido a una cuadra de allí. Agregó que “la mayoría del arsenal estaba enterrado bajo tierra”, por lo que era “imposible determinar” su ubicación sin apoyo adicional.

En ese sentido, Trezza destacó que la colaboración del municipio, mediante el uso de una retroexcavadora, y el trabajo coordinado con la Fiscalía fueron fundamentales para concretar la búsqueda y el hallazgo de las armas y la droga.