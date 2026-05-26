Consultado por la "masacre" del Cerro, Negro respondió a la oposición que homicidios siguen "debajo de 2024"

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado este martes en el Parlamento por la "masacre" —palabra usada por él y los legisladores— ocurrida en las últimas horas en el barrio del Cerro, donde murieron dos hombres y una mujer en un ataque con armas de fuego. Como el hecho es reciente e investigado minuto a minuto por la Policía, el jerarca no dio mayores detalles, aunque hubo margen para un ida y vuelta con la oposición.

Negro sí dijo que son hechos que ocurrieron "en una zona que está bajo el objetivo del ministerio",un área "candente, con mucha problemática de bandas criminales", y que llamó la atención la cantidad de disparos.

"Es decir, hay heridos que tienen una cantidad muy importante de heridas de bala en el cuerpo y se recogieron muchas municiones en las escenas de los crímenes, lo que si bien no nos llama la atención, porque ya sabemos cómo es el fenómeno de las municiones y de la proliferación de armas, sí nos tiene que llevar a optimizar y acelerar los procesos normativos que están en desarrollo", sostuvo el ministro en ante los senadores de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Previamente, los legisladores habían debatido sobre la posibilidad de justamente abordar este tema, ya que no formaba parte del asunto por el que el secretario de Estado fue convocado —las 35 toneladas de precursores químicos que salieron desde Uruguay y fueron capturados a fines de marzo en Argentina—. El senador nacionalista Javier García, presidente de la comisión, fue uno de los que planteó que "sería importante" abordar el triple homicidio del Cerro, y de los "cinco asesinatos" ocurridos en las últimas 24 horas, "luego del anuncio" del Plan Más Barrio, que comenzó a aplicarse justamente en el Cerro. "No digo que sea la primera vez que ocurren; ya ha habido asesinatos concentrados en pocas horas, pero que hayan existido no nos puede llevar a naturalizarlos como normales", precisó García.

Negro reconoció que esto último era cierto. "Como usted bien lo dijo, no es la primera vez que ocurren, lamentablemente". Pero agregó a continuación: "En estas pocas horas hemos tratado de medir cómo vienen las cifras en esa materia y seguimos estando por debajo, por ejemplo, de 2024 en el mismo período. E insisto, también se han registrado en períodos anteriores, como usted lo mencionaba, masacres de estas características".

García respondió a su vez, más adelante, que le aconsejaba al ministro "no hablar de estadísticas", ya que "la primera reacción" que mostró Negro fue "comparar, y ya en la interpelación hizo comparaciones que después se vio que no eran ciertas". "Incluso mencionó récords históricos de bajada de homicidios que claramente no se compatibilizaban con la realidad", cuestionó el blanco.

Plan Más Barrio no está diseñado para tener un impacto inmediato en las políticas públicas

Negro también se refirió al rol del Plan Más Barrio, el programa lanzado por el gobierno semanas atrás con el secretario Alejandro Sánchez a la cabeza, y que justamente comenzó aplicándose en el barrio que hoy es escenario de nuevos enfrentamientos criminales.

"Con respecto a las preguntas vinculadas a la incidencia o no del plan Más Barrio en este tema, como ustedes sabrán no se trata de un programa de seguridad, sino de vivienda —así está diseñado—, que está bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial", dijo Negro en este sentido. Agregó que su cartera no participa "activamente", pero que es "un plan que tiene un desarrollo a mediano y largo plazo".

Eso sí, advirtió que este plan "no está diseñado para tener un impacto inmediato en las políticas públicas de seguridad ni en las de vivienda, sino que precisamente, por ser un programa que involucra a otras instituciones de Estado, como vivienda, salud pública, ANEP, entre otras, está dirigido a generar un cambio sustancial y estructural de las zonas más comprometidas en seguridad del país".