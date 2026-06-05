Fiscalía investiga balaceras en varios barrios de Montevideo: en Marconi se detectaron más de 500 disparos

La Fiscalía Penal de Flagrancia de 12º turno, a cargo de Mirna Busich, se encuentra investigando una serie de balaceras registradas en distintos puntos de Montevideo en los últimos días. En el marco de las indagatorias, se realizaron varios allanamientos, detenciones e incautaciones de armas.

Desde Fiscalía, informaron este viernes que uno de los episodios investigados es una balacera registrada por el sistema ShotSpotter -tecnología que se encarga de detectar y localizar disparos- que constató la noche del pasado miércoles más de 500 detonaciones de arma de fuego en el barrio Marconi. Fuentes policiales dijeron a El País que es la primera vez que se registra tal cantidad de disparos en una misma noche.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), sobre las 21:00 horas se realizaron 96 disparos en la calle Adolfo Artagaveytia. Posteriormente, en el entorno de la 1:30 de la madrugada, se constataron 432 disparos en Aparicio Saravia y Rambla Costanera.

Guardia Republicana actuó tras los disparos

El País pudo saber que luego de las detonaciones, efectivos de la Unidad de Intervención de la Guardia Republicana acudieron a la intersección de Artagaveytia y Pasaje H. Allí, un grupo de seis hombres armados abrieron fuego contra el personal policial.

Policias del Grupo de Intervención de la Guardia Republicana en operativo policial. Foto: Leonardo Mainé

Los efectivos de la Republicana repelieron la agresión y detuvieron a uno de ellos, que es poseedor de antecedentes penales.

Entre sus pertenencias, el ahora detenido contaba con una pistola Glock la cual estaba modificada con un cargador ampliado para almacenar más balas.

Incidentes en Las Acacias y barrio Capra

Fiscalía también investiga otra balacera ocurrida ese miércoles en el complejo Las Acacias, que obligó a suspender una práctica de baby fútbol de Peñarol.

Desde el organismo también hacen referencia a un tiroteo en el barrio Capra registrado el pasado lunes, donde una balacera dejó tres heridos de bala, uno de ellos de nueve años de edad.

Ese hecho ocurrió durante la tarde, cuando personal policial concurrió al cruce luego de que se recibieran varias comunicaciones que alertaban sobre disparos de arma de fuego en la zona. Una vez en el lugar, se hallaron con un hombre herido por arma de fuego, a la vez que otro individuo intentó retirarse tras advertir la presencia de los policías, siendo detenido en el lugar.

Al mismo tiempo, los efectivos tomaron conocimiento de que un niño de nueve años había ingresado a un centro asistencial tras haber resultado herido por un arma de fuego mientras circulaba con su madre en las cercanías del lugar.

A su vez, una mujer de 26 años resultó herida mientras se encontraba en las inmediaciones de la escena. Luego de ser asistida por personal medico, fue diagnosticada con una lesión superficial en la región posterior de la cabeza.