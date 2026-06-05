Condenaron a casi cuatro años de prisión al líder de una organización criminal de Maldonado tras megaoperativo

El Ministerio del Interior informó este viernes que 10 personas fueron condenadas tras la operación "Jacobo", un megaoperativo en el departamento de Maldonado en el que hubo 15 detenidos y más de 50 kilos de cocaína incautados tras varios allanamientos a una organización criminal. El cabecilla del grupo, que también fue detenido, manejaba un total de 20 bocas de drogas.

El Juzgado Letrado de 11º Turno de Maldonado condenó al líder de la organización -un hombre de 28 años -como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones. Este individuo recibió una pena de tres años y 10 meses de penitenciaría. De acuerdo al Jefe de Policía de Maldonado, Victor Trezza, el hombre es "un viejo conocido de los ciudadanos y vecinos" del departamento.

Jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

A su vez, ocho hombres que integraban el grupo, cuyas edades iban desde 19 a 45 años, fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, y deberán cumplir penas que van desde dos años a dos años y seis meses de penitenciaría.

En tanto, otro hombre de 35 años fue condenado como autor penalmente responsable de dos delitos de receptación agravada en régimen de reiteración real, a la pena de 10 meses de prisión. Aún así, dicha pena fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.

Por otro lado, se dispuso prisión preventiva por 180 días a un hombre de 27 años que fue formalizado por suministro continuado de estupefacientes en reiteración real con tráfico interno de armas. Además, un joven de 20 años también fue formalizado por tenencia para no consumo de sustancias estupefacientes, y se le impuso una medida cautelar de arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo por 90 días.

¿Qué es la "Operación Jacobo"?

El ministro del Interior Carlos Negro, autoridades de la Policía Nacional y Trezza, realizaron una conferencia de prensa el pasado miércoles en la que anunciaron la detención de 15 personas tras varios allanamientos en el departamento, en el megaoperativo denominado "Jacobo".

Según detallaron desde la Jefatura de Policía de Maldonado, durante el mes de abril se incautaron más de 50 kilos de cocaína, así como la incautación de vehículos, teléfonos celulares y equipos de vigilancia. Además, se logró la condena de un hombre de 51 años a la pena de 4 años y 6 meses de penitenciaría por depósito de sustancias estupefacientes.

Bienes incautados tras el operativo. Foto: Ministerio del Interior.

En la segunda etapa, que transcurrió durante el mes de mayo, las autoridades policiales ubicaron el lugar donde se procesaba cocaína para su distribución y comercialización, incautándose 4,5 kilos de cocaína, 7,5 kilos de marihuana, pistolas Glock modificadas y más de 550 municiones, dinero en efectivo y elementos utilizados para el procesamiento de drogas.

En la mañana del miércoles, personal de la Brigada Departamental Antidrogas, en coordinación con la Fiscalía de 2.º Turno, llevó a cabo 16 allanamientos en diferentes puntos del departamento, entre ellos Punta del Este y los barrios Lausana, Maldonado Nuevo, Sarubbi, Rivera, Maldonado Park y Los Olivos.

Los bienes incautados

Entre los bienes incautados tras el operativo, se encuentran un total de $471.958, US$741,una camioneta BMW, una camioneta Land Rover, un auto VW Vento,un auto BYD, dos autos VW Gol, dos motos marca Baccio y una moto marca Yumbo.