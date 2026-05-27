Prisión preventiva para un hombre por asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una heladera
El Jefe de Policía de Maldonado, Victor Tezza, había calificado de "rara" la versión que dio el ahora imputado. La víctima fue hallada con un disparo en el cráneo.
La Fiscalía Departamental de Maldonado de 1er turno imputó este miércoles a un hombre como presunto autor de un homicidio de una mujer ocurrido el pasado 15 de mayo en la ciudad de San Carlos, en Maldonado. El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una heladera y con un disparo en el cráneo.
Al ahora imputado se le impuso prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación sobre el crimen. Desde Fiscalía informaron a El País que no se determinaron motivos de género como para calificar el hecho de femicidio.
El caso
El cuerpo fue encontrado en primera instancia por un hombre que vivía con la mujer y dio aviso a la Policía, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales. El hombre, de 33 años, había sido detenido en ese momento.
La víctima tenía 32 años y fue hallada con un disparo de arma de fuego. El hecho ocurrió en las calles Madrid y Aragón.
El hombre declaró que una persona armada ingresó en la noche del jueves a la finca donde vive junto a la mujer y un menor de edad hijo de la víctima, y le efectuó un disparo a la mujer. Señaló que este intruso metió en la heladera a la mujer y le dijo que se quede "quieto" y se fue.
Detalles
El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, explicó en una rueda de prensa posterior al hallazgo que "ante la rara versión" que dio el hombre en primera instancia es que efectivos concurrieron al lugar. Policía Científica y forense inspeccionaron la heladera y constataron que el cuerpo de la joven tenía "un disparo en el cráneo".
Trezza expresó que "se pudo determinar que convivían en la finca. No se descarta ninguna hipótesis, no se descarta algo de microtráfico porque la persona fallecida tenía anotaciones".
Además, el jerarca policial indicó que las personas vivían "en una situación precaria de falta de higiene y en el lugar había un niño de tres años". "Fue derivado a la seccional policial y luego con su abuela paterna", comentó en esa oportunidad.
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