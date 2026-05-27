Refuerzan patrullaje en zona del Cerro tras cártel con amenaza en el Hospital y triple homicidio

Decenas de policías estuvieron apostados en diferentes puntos del Cerro de Montevideo luego de que el Ministerio del Interior decidiera reforzar el patrullaje en el barrio. El domingo y este martes tuvieron lugar dos hechos que hiciera que la Policía pusiera el foco en esa zona de la ciudad: un triple homicidio y una carta amenazante hallada en el baño del Hospital del Cerro, donde se atiende a la mayoría de las víctimas de agresiones de ese barrio.

La misiva, de la que informó Teledía (Canal 4), constaba de letras de titulares de diario pegadas sobre una hoja de cuadernola, formando la siguiente frase: "Respeten el narcotráfico. Atte: Cartel de Montevideo". El mensaje estaba pegado a una pared y fue hallado por un trabajador del hospital en uno de los baños del centro. Un cártel es un grupo asociado para el tráfico de drogas y tiene un nivel de organización media o alta. No hay, sin embargo, investigaciones policiales o a nivel de Fiscalía en las que haya trascendido la existencia de un grupo llamado "cártel de Montevideo".

En 2020, cuando hubo un atentado a la Brigada Antidrogas y la fiscal de Corte —en ese momento titular de la sede de Estupefacientes—, Mónica Ferrero recibió un mensaje de texto amenazante: la comunicación fue firmada por el "Primer Cártel Uruguayo". Investigaciones policiales apuntaron a Sebastián Marset como participante de esa presunta organización y a quien era su mano derecha en Uruguay, Rodrigo "Loly" Fontana.

La carta amenazante hallada en el baño del centro hospitalario es investigada por la Policía y por la Fiscalía de Flagrancia que encabeza Carlos Sastre, quien ordenó que se revisen las cámaras de seguridad del lugar. El Hospital del Cerro es un punto donde muchas veces coinciden víctimas y victimarios —en los conflictos de bandas muchas veces se alternan esos roles— y la policía busca evitar que se generen conflictos. En momentos puntuales, se realizan operativos policiales especiales por este motivo.

A este episodio, se suma el triple homicidio que se consumó el domingo por la noche, en el que también resultaron heridas otras dos personas. El crimen ocurrió en Egipto y Estados Unidos (a cuatro cuadras del hospital). Varios hombres descendieron de un vehículo y efectuaron múltiples disparos hacia una casa. La vivienda atacada era una boca de droga que estaba siendo investigada por la policía. Por el momento no hay detenidos en esta investigación que lidera la Brigada de Homicidios y la Fiscalía especializada que comanda Andrea Naupp.

Sin embargo, y según informó Canal 4 y confirmó El País, como primera reacción ministerial se dispuso la destitución de Charles Portuguez como jefe de la Zona IV. En su lugar asumió Juan Martín Da Luz. Fue una medida para mejorar el desempeño de la zona.

Cruces entre oficialismo y oposición

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado por este triple crimen y dijo que “se precisan recursos”. Para lograr cumplir con los objetivos marcados, es necesario “reasignar recursos y buscar alguno más”, agregó el mandatario, y apuntó que la ventaja con la que corre el ministro del Interior, Carlos Negro, es la de “tener un plan”; “sobre ese plan se tiene que construir el resto”.

“Es como el tema de situación de calle, yo no sé si es solo un tema de plata, es levantar la cabeza, hacer mejor las cosas y racionalizar. Hay que tener la elasticidad de permitir, dentro del propio Estado, que lo que no está acá pueda venir. Y tener claro las prioridades. Infancia, seguridad y situación de calle son las prioridades en este momento”, afirmó.

Por su parte, el ministro del Interior Carlos Negro concurrió este martes a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Senadores para hablar sobre otros episodios y fue consultado por la investigación de estos homicidios. Sin embargo, no se expresó al respecto producto de la reserva de la investigación. De todas maneras, aseguró que las cifras del gobierno se mantienen por debajo de las registradas en 2024, el último año de administración del gobierno de Luis Lacalle Pou. "Se han registrado en períodos anteriores (...) masacres de estas características", sostuvo Negro, tal y como informó El País.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta explicó: “El ministro no fue convocado por esto y muy poca información puede producir a horas de que se produjeron estos lamentables y extremadamente graves hechos. Así lo manifestó el ministro. Lo que está claro es que el Ministerio del Interior está encima de estos hechos y esa información tiene que ser naturalmente reservada para no advertir a los responsables”.

Su par nacionalista, Javier García, criticó la actitud de Negro y resaltó que el plan Más Barrio, "buque insignia" del gobierno según el secretario de Presidencia, se haya lanzado en el mismo lugar donde en las últimas horas "sucedió esta masacre". Que eso sea así y que el ministro "no conteste (...) la verdad que nos llama la atención", indicó.

El plan Más Barrio comenzó a funcionar a fines de abril. Se trata de una propuesta interdisciplinaria que busca mejorar la convivencia a través de proyectos de desarrollo de infraestructura, programas sociales y la presencia policial. Se invertirán US$ 250 millones a lo largo del quinquenio. Los primeros lugares en los que se implementó fue el barrio San Antonio (Maldonado), Cerro Norte (Montevideo), Corfrisa-Talca (en la ciudad de Las Piedras, Canelones) y en las ciudades de Durazno y Rivera.

La zona con más homicidios

En 2025, la zona de Montevideo con la tasa de homicidios más alta cada 100 mil personas fue la correspondiente a la seccional 24. Esta abarca los barrios: Cerro, Casabó, Santa Catalina, La Paloma. La tasa fue de 49,3 asesinatos cada 100 mil personas. Si bien las cifras de un barrio no son comparables con las de un país (por sus dimensiones, entre otros motivos, lo que lo vuelve desproporcional), Ecuador en 2025 fue el tercer país de Latinoamérica con más asesinatos y su tasa cada 100 mil habitantes fue de 50,9. La tasa de Uruguay a nivel nacional fue de 10,3 en 2025 y de 10,7 el año anterior.

En números absolutos, en la seccional 24 se registraron 31 homicidios, 15 menos que en 2024. Nueve de los casos totales ocurrieron en el Cerro y el resto en los otros barrios bajo la órbita de esa sede policial. La seccional que tuvo el número más alto de asesinatos (pero una tasa más baja a la del Cerro por su densidad poblacional) fue la número 17, que corresponde a los barrios: Casavalle, Las Acacias, Marconi y, Manga y el noreste de Piedras Blancas.

Los barrios en los que hubo más homicidios en 2025 fueron Casavalle (23 casos), La Paloma (18 casos), Tres Ombúes (16 casos), Las Acacias (10 casos) y el Cerro y Malvín Norte (con nueve cada uno).

Aunque aún el Ministerio del Interior no ha divulgado datos de cuántos homicidios hubo por zona geográfica en 2026, sí informó las cifras de delitos en general. A comienzos de abril, anunciaron que en el primer trimestre de este año los homicidios bajaron 9,2% respecto al mismo periodo del año anterior.